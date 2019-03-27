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16:40

Невзоров счел глупостью литовский приговор Язову и "ковыряние" в советской истории

фото ЗакС политика Невзоров счел глупостью литовский приговор Язову и "ковыряние" в советской истории

Десятилетний тюремный приговор, вынесенный литовским судом бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову, подверг в эфире "Эха Москвы" критическому разбору публицист Александр Невзоров, в 1991 году активно освещавший вооруженные столкновения власти и народа в Вильнюсе в сверхпопулярной авторской телепрограмме "600 секунд". Известный своим скепсисом по отношению к истории как к научной дисциплине, он нашел заведомо не исполнимые решения подобного рода лишенными смысла.

"Эти попытки все время корректировать свое настоящее при помощи ковыряния в истории – они, я бы сказал, говорят о некотором малоумии. Потому что все это уже не играет никакой роли. Все то, что было – на самом деле уже абсолютно несущественно и давно могло бы быть забыто", - высказался Невзоров.

"Важность" того, чем длительное время занималась судебная система прибалтийского государства, ее критик уподобил серьезному выяснению деталей Куликовской битвы. По его словам, история - это не процесс, а результат, и следует жить сегодняшним днем.

Язов был в числе коммунистов, которые организовали просуществовавший три дня ГКЧП в августе 1991 года и действия которых впоследствии расценивались преимущественно как "путч". До того, 13 января 1991 года, по приказу Язова советские войска штурмовали телецентр в Вильнюсе, 15 человек погибли, около 600 - пострадали.

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