Власти Белгорода объяснили присягу мэра под музыку из "Звездных войн" ошибкой звукооператора

Представители администрации Белгорода заявили, что музыку из кинофильма «Звездные войны» во время выхода нового мэра Юрия Галдуна для принесения присяги включили по ошибке звукооператора, передает ТАСС.

Белгородские власти утверждают, что управление культуры выбрало фрагмент Церемониального марша Давида Тухманова, который должен был прозвучать на сессии Белгородского горсовета. «Звукооператор ошибочно включил другую композицию», – сказали представители администрации.

Галдун принес присягу под музыку из «Звездных войн» 26 марта. Руководитель управления культуры Людмила Грекова пояснила, что власти хотели сделать церемонию более современной, но не уточнили, где звучал выбранная мелодия.