Экологи борются с загрязнителями Ижоры, производящими бытовую химию

Активисты из общественной организации "Зеленый фронт" добились того, что природоохранная прокуратура проверила обстоятельства загрязнения реки Ижора, вода в которой на некоторых ее участках приобрела неестественный яркий сине-зеленый цвет и специфический "химический" запах. По итогам проверки сотрудники надзорного ведомства возбудили целую серию административных дел.

Удалось выяснить, что в 9 км от места обнаруженного загрязнения осуществляет свою деятельность предприятие "Олд милл холдинг", которое специализируется на производстве бытовой химии. Активисты отмечают, что некоторые моющие и чистящие средства, выпускаемые компанией, практически полностью совпадают по цвету и запаху с загрязненной водой. Проверка установила, что предприятие не имеет разрешения на сброс в приток Ижоры сточных вод, и тем не менее делает это.

"Итальянским предприятиям, расположенным в Аннолово, необходимо поменять подход к ведению бизнеса, оформить необходимые документы на водоотведение и решить вопрос с законной утилизацией моющих средств и красителей", - прокомментировал конфликтную ситуацию руководитель "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

Материалы проверки сотрудники природоохранной прокуратуры направили в полицию Тосненского района Ленобласти, и в настоящее время решается вопрос о возбуждении уже уголовного дела.

Ранее поступали жалобы на аналогичную проблему, только применительно к реке Славянке.