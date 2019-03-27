Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

17:09

Экологи борются с загрязнителями Ижоры, производящими бытовую химию

фото ЗакС политика Экологи борются с загрязнителями Ижоры, производящими бытовую химию

Активисты из общественной организации "Зеленый фронт" добились того, что природоохранная прокуратура проверила обстоятельства загрязнения реки Ижора, вода в которой на некоторых ее участках приобрела неестественный яркий сине-зеленый цвет и специфический "химический" запах. По итогам проверки сотрудники надзорного ведомства возбудили целую серию административных дел.

Удалось выяснить, что в 9 км от места обнаруженного загрязнения осуществляет свою деятельность предприятие "Олд милл холдинг", которое специализируется на производстве бытовой химии. Активисты отмечают, что некоторые моющие и чистящие средства, выпускаемые компанией, практически полностью совпадают по цвету и запаху с загрязненной водой. Проверка установила, что предприятие не имеет разрешения на сброс в приток Ижоры сточных вод, и тем не менее делает это.

"Итальянским предприятиям, расположенным в Аннолово, необходимо поменять подход к ведению бизнеса, оформить необходимые документы на водоотведение и решить вопрос с законной утилизацией моющих средств и красителей", - прокомментировал конфликтную ситуацию руководитель "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

Материалы проверки сотрудники природоохранной прокуратуры направили в полицию Тосненского района Ленобласти, и в настоящее время решается вопрос о возбуждении уже уголовного дела.

Ранее поступали жалобы на аналогичную проблему, только применительно к реке Славянке.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должен ли парламент согласовывать глав районов?

Да
Нет

Все новости:

20:52 Бывшего сотрудника "Водоканала" заподозрили в получении взятки

20:16 Профессор Соловей: Российским политикам жизненно не хватает самоиронии

19:58 Абызова оставили в СИЗО на два месяца

19:29 Трамп заявил о том, что России следует "убраться" из Венесуэлы   1

18:51 Беглов попросил у Медведева денег из бюджета РФ на новые соцобъекты в Петербурге   3

18:50 Миронов благодарен Путину за поддержку идей справедливороссов   1

18:34 КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы Алферова бизнесмену Берулаве   1

18:27 В Москве и Екатеринбурге задержали протестующих дальнобойщиков

17:56 Шульман объяснила причину массового строительства психоневрологических интернатов   2

17:56 ЗакС и законодательная засуха   1

17:50 Защита Абызова просит отпустить его под залог в миллиард рублей

17:33 Россия безвозмездно передаст Киргизии 30 млн долларов   1

17:09 Экологи борются с загрязнителями Ижоры, производящими бытовую химию

17:04 Власти Белгорода объяснили присягу мэра под музыку из "Звездных войн" ошибкой звукооператора

16:40 Невзоров счел глупостью литовский приговор Язову и "ковыряние" в советской истории

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.