Шульман объяснила причину массового строительства психоневрологических интернатов

Политолог, доцент РАНХиГС Екатерина Шульман растолковала радиоаудитории факт и последствия выделения правительством 50 млрд рублей на строительство и реконструкцию психоневрологических интернатов (ПНИ). Тезисы ученого звучат неутешительно: в ее логике, государство, накладывая все большую нагрузку на работающих граждан, подспудно понимает, что о населении неработающем они будут иметь все меньше желания и возможностей заботиться.

"Есть мнение, что это как сумасшедший дом. Я вам хочу сказать, что основные их клиенты и ровно причина для того, что их сейчас правительство задумало расширять, это пожилые люди. То есть это не сумасшедшие в бытовом смысле, а старики, и это то, что случится с каждым из нас", - развила мысль ученый.

В ее представлении, которое она переносит на воззрения обобщенно понимаемого государства, увеличение числа ПНИ являет собой примерно тот же самый феномен, как и "казенная" забота о сиротах.

"С инвалидами усилия должны быть направлены на то, чтобы эти люди жили в семье там, где это возможно, а там, где это невозможно - чтобы они жили маленькими группами", - пояснила Шульман.

Политолог с прискорбием отметила, что условия содержания пожилых людей в такого рода интернатах будут "адскими", сопоставимыми с бытом заключенных.