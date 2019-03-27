Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Медиатека

17:56

ЗакС и законодательная засуха

Депутаты петербургского ЗакСа 27 марта выслушали доклад детского омбудсмена Светланы Агапитовой, предварительно наделив ее дополнительными полномочиями. Также парламент документально закрепил дружбу с коллегами из Бишкека и отменил три пленарных заседания под предлогом того, что нечего рассматривать. Предложение «Яблока» об изменении Устава города при этом даже не стали обсуждать.

IMG_7145.JPG (246 KB)

Повестка последних заседаний ЗакСа не предполагает больших и острых дискуссий. Вопросы рассматриваются быстро, а споры и наиболее яркие выступления, как правило, не имеют прямого отношения к принимаемым законопроектам. Например, на «пленарке» 27 марта, депутат Максим Резник призвал коллег обратить внимание на проблему неравномерного финансирования негосударственных театров и «хлестаковщины» режиссера Рудольфа Фурманова во время обсуждения законопроекта о помощи бездомным.  

- Безусловно, отношение к бездомным – это существенный барометр, по которому оценивается здоровье общества. Наличие бездомных в принципе в нашей стране, где как грибы после дождя на фоне экономического кризиса растут долларовые миллионеры, это символ существенной несправедливости. Но позвольте мне, коллеги, в рамках этого вопроса сказать о других бездомных. В год театра у нас в Петербурге есть бездомные театры, - заявил Резник.

Лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский и вовсе не смог обсудить с коллегами свою инициативу. Законопроекты «яблочников» в принципе редко доходят до рассмотрения. Единороссы предпочитают не включать их в повестку. Некоторые депутаты партии власти уверены, что Вишневский пишет документы только для собственного пиара и возможности лишний раз выйти на трибуну. 

На этот раз оппозиционная фракция предлагала наделить главу города обязанностью согласовывать кандидатуры всех членов правительства и глав районных администраций с депутатами ЗакСа. Хотя еще полтора года назад эта идея была популярна в том числе и в «Единой России», в этот раз большинство парламентариев не стали голосовать за наделение себя дополнительными полномочиями.

- Практика показала необходимость согласования всего правительства города в Законодательном собрании, а также глав районных администраций. Мы с вами постоянно наблюдаем броуновское движение. Сегодня человек вице-губернатор, завтра он глава района, послезавтра – председатель комитета. Мы за этим наблюдаем, но никак повлиять на этот процесс не можем, - тщетно пытался убедить коллег депутат Вишневский.

IMG_7138.JPG (285 KB)

Можно было бы предположить, что петербургский парламент слишком занят, чтобы тратить время на предложения оппозиционера. Но в конце пленарного заседания выяснилось, что, напротив, рассматривать ЗакСу особо нечего. Настолько, что депутаты сделали перерывы в пленарных заседаниях. Согласно принятому сразу в трех чтениях проекту постановления, заседания не состоятся 17 апреля, 8 мая и 19 июня 2019 года. По словам депутата «Единой России» Дениса Четырбока, органы исполнительной власти не успели согласовать некоторые законопроекты депутатов, из-за чего инициативы пока не могут быть рассмотрены. Также единоросс добавил, что не планируется весенняя корректировка бюджета.

Депутат Вишневский в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру подтвердил, что когда вопрос о перерывах обсуждался на совете фракций, основным аргументом единороссов был довод о том, что в ЗакСе сейчас мало законопроектов

IMG_7153.JPG (284 KB)

Законотворческую деятельность весной разбавляют отчеты омбудсменов. 20 марта перед депутатами выступал уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов, 3 апреля в Мариинском дворце ожидается бизнес-омбудсмен Александр Абросимов. 27 марта свой доклад прочла уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова.

Она отчиталась о своей деятельности в 2018 году, сообщив в том числе и не самые приятные данные. Агапитова рассказала депутатам, что в городе за год в три раза – с 5 до 15 – увеличилось количество самоубийств среди несовершеннолетних, что в 2018 году было выявлено 25 ВИЧ-инфицированных младше 18 лет, а всего на учете стоит 387 детей с ВИЧ, что многодетные семьи и родители детей-инвалидов продолжают годами ждать положенное им по закону социальное жилье. Агапитова высказалась за возвращение в школы второй смены и отметила, что чаще всего в ее аппарат обращаются по вопросам устройства детей в школы и детские сады

Перед выступлением детского омбудсмена депутаты приняли в первом чтении законопроект о расширении ее полномочий. Документ, в частности, расширяет круг официальных лиц, у которых она может требовать безотлагательного приема

IMG_7159 copy 1.JPG (151 KB)

За время заседания главный единоросс Петербурга, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров дважды ностальгически вспомнил об СССР. В первый раз, поздравляя с днем рождения главу фракции КПРФ Ольгу Ходунову. Макаров поблагодарил коммунистку за то, что та помнит, что она родом из Советского Союза.

Второй раз – после подписания меморандума о взаимопонимании с депутатами городского кенеша города Бишкека.

- Россия, точнее, Советский Союз, – это наш общий дом, - объяснил спикер киргизским депутатам. 

Глава бишкекского кенеша Жаныбек Абиров, в свою очередь, восхитился красотой Петербурга и вспомнил о подвиге жителей блокадного Ленинграда. Макаров в ответ рассказал ему про «генетический код» петербуржцев. Теперь о нем знают и в Киргизии.  

IMG_7075.JPG (256 KB)


Текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


21:21   Михаил Машковцев   mbmt@yandex.ru
НЕ ПОБЕДИТЬ – ТАК ХОТЬ ПОКУРАЖИТЬСЯ!
Главный яблочник Петербурга Борис Вишневский в очередной раз потряс публику законодательной инициативой. «Единая Россия» в очередной раз исключила вопрос из повестки дня. Не о чем было бы и говорить, если бы не одна деталь. В полном соответствии с иронической русской поговоркой «назло мужу сяду в лужу» на этот раз в лужу с энтузиазмом уселись обе стороны конфликта.
Вишневский, видимо, считает, что не имеет никаких, даже самых мизерных, шансов победить на губернаторских выборах. Если бы хоть чуть-чуть надеялся, не стал бы готовить себе публичную казнь. Ведь пользуясь его законом едросы, имея большинство, провалили бы всех его более-менее работоспособных кандидатов, вынудили бы назначить круглых дураков, а потом с него же спросили бы за полный провал работы. Либо пришлось бы Вишневскому назначать людей из стана противников – кандидатов партии власти, но тогда пешкой в их руках стал бы сам губернатор.
Ну а почему отказались едросы, вместо того, чтобы с энтузиазмом проголосовать за закон? У них подавляющее большинство в ЗАКСе, они и сейчас не глядя голосуют за всё, что предлагает их единомышленник – губернатор, и за законы, и за людей, голосовали бы так и дальше! А станет, упаси Боже, губернатором их противник, проваливали бы всех его людей! Неужели в самих себя не верят, боятся потерять большинство?

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должен ли парламент согласовывать глав районов?

Да
Нет

Все новости:

20:52 Бывшего сотрудника "Водоканала" заподозрили в получении взятки

20:16 Профессор Соловей: Российским политикам жизненно не хватает самоиронии

19:58 Абызова оставили в СИЗО на два месяца

19:29 Трамп заявил о том, что России следует "убраться" из Венесуэлы   1

18:51 Беглов попросил у Медведева денег из бюджета РФ на новые соцобъекты в Петербурге   3

18:50 Миронов благодарен Путину за поддержку идей справедливороссов   1

18:34 КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы Алферова бизнесмену Берулаве   1

18:27 В Москве и Екатеринбурге задержали протестующих дальнобойщиков

17:56 Шульман объяснила причину массового строительства психоневрологических интернатов   2

17:56 ЗакС и законодательная засуха   1

17:50 Защита Абызова просит отпустить его под залог в миллиард рублей

17:33 Россия безвозмездно передаст Киргизии 30 млн долларов   1

17:09 Экологи борются с загрязнителями Ижоры, производящими бытовую химию

17:04 Власти Белгорода объяснили присягу мэра под музыку из "Звездных войн" ошибкой звукооператора

16:40 Невзоров счел глупостью литовский приговор Язову и "ковыряние" в советской истории

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.