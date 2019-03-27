Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

27 марта, 19:29

Трамп заявил о том, что России следует "убраться" из Венесуэлы

фото ЗакС политика Трамп заявил о том, что России следует "убраться" из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп выразил резкое недовольство тем, что в Венесуэле присутствуют российские военнослужащие, чего не скрывает даже российский МИД.

Встречаясь с лидером оппозиции латиноамериканского государства, Хуаном Гуайдо, Трамп заявил буквально следующее: "Россия должна убраться". Его цитату, опубликованную англоязычным изданием Reuters, перевела "Медуза". Если же этого не случится, пообещал лидер Штатов, руководимое им государство в качестве реакции "рассмотрит все варианты".

Отметим, что в начале 2019-го года Венесуэлу, долгое время страдавшей от и гиперинфляции и перманентного экономического кризиса, постиг кризис политический. В январе глава законодательного органа Хуан Гуайдо, ссылаясь на букву конституции, провозгласил себя главой государства, вопреки тому, что действующий лидер Николас Мадуро полномочий с себя не слагал. Официальная российская сторона считает Гуайдо самозванцем, в то время как большинство стран, включая США, придерживаются обратной точки зрения. Ранее появились сообщения о том, что в Венесуэле был замечен российский военный контингент. МИД объяснил этот факт некими "двусторонними консультациями".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


0:47    
трамп заставит убраться... росси надо наводить порядок в собственном доме, а не защищать диктаторов по всему миру в интересах путинской буржуазии, но в ущерб стране. вот уже настроили против себя все страны (за исключением кубы) из списка - "организация американских государств"...

27 марта, 20:22    
ПРИДЕТСЯ убраться вместе с МАДУРОЙ

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должен ли парламент согласовывать глав районов?

Да
Нет

Все новости:

27 марта, 20:52 Бывшего сотрудника "Водоканала" заподозрили в получении взятки   2

27 марта, 20:16 Профессор Соловей: Российским политикам жизненно не хватает самоиронии   1

27 марта, 19:58 Абызова оставили в СИЗО на два месяца

27 марта, 19:29 Трамп заявил о том, что России следует "убраться" из Венесуэлы   2

27 марта, 18:51 Беглов попросил у Медведева денег из бюджета РФ на новые соцобъекты в Петербурге   3

27 марта, 18:50 Миронов благодарен Путину за поддержку идей справедливороссов   1

27 марта, 18:34 КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы Алферова бизнесмену Берулаве   2

27 марта, 18:27 В Москве и Екатеринбурге задержали протестующих дальнобойщиков

27 марта, 17:56 Шульман объяснила причину массового строительства психоневрологических интернатов   3

27 марта, 17:56 ЗакС и законодательная засуха   1

27 марта, 17:50 Защита Абызова просит отпустить его под залог в миллиард рублей

27 марта, 17:33 Россия безвозмездно передаст Киргизии 30 млн долларов   3

27 марта, 17:09 Экологи борются с загрязнителями Ижоры, производящими бытовую химию

27 марта, 17:04 Власти Белгорода объяснили присягу мэра под музыку из "Звездных войн" ошибкой звукооператора   1

27 марта, 16:40 Невзоров счел глупостью литовский приговор Язову и "ковыряние" в советской истории

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.