Трамп заявил о том, что России следует "убраться" из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп выразил резкое недовольство тем, что в Венесуэле присутствуют российские военнослужащие, чего не скрывает даже российский МИД.

Встречаясь с лидером оппозиции латиноамериканского государства, Хуаном Гуайдо, Трамп заявил буквально следующее: "Россия должна убраться". Его цитату, опубликованную англоязычным изданием Reuters, перевела "Медуза". Если же этого не случится, пообещал лидер Штатов, руководимое им государство в качестве реакции "рассмотрит все варианты".

Отметим, что в начале 2019-го года Венесуэлу, долгое время страдавшей от и гиперинфляции и перманентного экономического кризиса, постиг кризис политический. В январе глава законодательного органа Хуан Гуайдо, ссылаясь на букву конституции, провозгласил себя главой государства, вопреки тому, что действующий лидер Николас Мадуро полномочий с себя не слагал. Официальная российская сторона считает Гуайдо самозванцем, в то время как большинство стран, включая США, придерживаются обратной точки зрения. Ранее появились сообщения о том, что в Венесуэле был замечен российский военный контингент. МИД объяснил этот факт некими "двусторонними консультациями".