Бывшего сотрудника "Водоканала" заподозрили в получении взятки

Бывшего руководителя службы экологического мониторинга "Водоканала", Романа Захлебаева, правоохранители подозревают в получении взятки, о чем со ссылкой на Следственный комитет сообщает ТАСС.

Говорится о том, что мужчину задержали еще в декабре в результате эксперимента, осуществленного сотрудниками СК: скрывший род своих занятий следователь, используя муляжи банкнот, а также 37 тысяч настоящих рублей, передал Захлебаеву "взятку", и фигурант заведенного впоследствии уголовного дела ее принял.

Эксперимент был обусловлен следственной разработкой: по версии СК, подельник Захлебаева успел в 2017-2018 годах получить от одного из коммерсантов взяток в общей сложности на 1,1 млн рублей. Деньги , согласно этой версии силовиков, шли "в руки" сотруднику "Водоканала" для того, чтобы тот решил ту или иную проблему незаконным образом.

Сообщается, что и посредник, якобы передававший деньги, и коммерсант, являющийся предполагаемым подрядчиком "Водоканала", тоже задержаны.

Примечательно, что руководителя ГУП "Водоканал" Евгения Целикова после проведенной Контрольно-счетной палатой проверки учреждения в марте уволил врио губернатора Александр Беглов. Материалами проверки, полной сведений о нецелевом расходовании средств, занялась прокуратура.

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