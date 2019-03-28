Резник просит прокурора наказать Батанова за молчание в ответ на обращение

Депутат Заксобрания Максим Резник обратился к прокурору Петербурга Сергею Литвиненко с просьбой провести проверку в отношении вице-губернатора Эдуарда Батанова из-за молчания по поводу предложения встретиться для обсуждения для обсуждения судьбы парка на Смоленке.

В обращении Резник указал, что 18 марта передал обращение к Батанову, в котором предложил провести встречу с депутатами ЗакСа. На встрече планировалось обсудить вопросы, связанные с парком на Смоленке Однако спустя два дня выяснилось, что в аппарате Батанова это обращение не было зарегистрировано, и после направления обращения по электронной почте ответа тоже не последовало. Хотя, указал Резник в заявлении в прокуратуру, депутат ЗакСа имеет право быть принятым вице-губернатором в течение суток со дня обращения.

На основании этой информации Резник просить провести проверку «по факту административного нарушения» Батановым и принять меры прокурорского реагирования.

27 февраля ЗакС принял поправки в ЗНОП, защитив территорию в устье реки Смоленки от застройки, как и еще несколько зеленых зон. Врио губернатора Алекcандр Беглов подписал законопроект только через две недели, после того, как активисты в группе «Живем на Васильевском» упрекнули его в затягивании процедуры в преддверии суда по иску градозащитников к застройщику. На территории парка собирались построить апарт-отель.

Активисты «Зеленой коалиции» провели митинг на площади Ленина в защиту парков и скверов. Единоросса Константина Чебыкина огорчило то, что его коллеги якобы присвоили «победы себе и своим сторонникам». В конце 2018 года Чебыкин, наряду с оппозиционными депутатами, подавал поправку о включении территории в устье реки Смоленки в перечень ЗНОП. Большинство представителей партии власти голосовать по ней отказались.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.