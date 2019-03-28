В Петербурге пройдет митинг против отмены слушаний по ПЗЗ и за мусоропереработку

Представители нескольких экологических инициатив Петербурга вечером 27 марта подали в Смольный уведомление о проведении 7 апреля митинга против отмены общественных слушаний по правилам землепользования и застройки и за внедрение новых технологий обращения с отходами.

В числе организаторов акции потенциальный кандидат в губернаторы Петербурга, общественный активист Красимир Врански и координатор проект «Объединенные демократы» Сергей Кузин.

Как рассказал ЗАКС.Ру Врански, акции 7 апреля пройдут в нескольких российских городах.

- Это акция в поддержку наших сограждан из Архангельской области, которым хотят спихнуть московский мусор. Но так как в каждом регионе есть свои экологические заморочки и проблемы, мы их, конечно, тоже будем поднимать, - объяснил активист.

В уведомлении о митинге говорится, что его участники выступают за современные технологии мусоропереработки, а также против мусорных полигонов и сжигания отходов.

Организаторы планируют провести акцию на площади Ленина. В качестве альтернативного варианта они предложили Смольному сад 9-го января.

Напомним, врио губернатора Петербурга Александр Беглов подготовил законопроект, согласно которому будут отменены слушания по правилам землепользования и застройки, если речь идет о строительстве объектов регионального значения. Депутаты петербургского Заксобрания приняли законопроект в первом чтении на заседании 20 декабря. Парламентской дискуссии документ не вызвал.

Ранее власти Москвы и Архангельской области объявили о планах создать экотехнопарк «Шиес» в Ленском районе Архангельской области. По задумке чиновников, он должен принимать мусор в том числе из столицы и тем самым разгрузить подмосковные свалки. Ввод в эксплуатацию объекта намечен на февраль 2020 года.

На днях депутаты Архангельского областного собрания проголосовали против проведения референдума о запрете ввоза в регион мусора из других субъектов Российской Федерации.

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