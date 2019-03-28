Красноярский коммунист Медведев отказывается от мандата депутата Госдумы Алферова

Глава отделения КПРФ в Красноярском крае, депутат местного ЗакСа Петр Медведев подал в Центризбирком заявление об отказе от мандата депутата Госдумы, передает ТАСС.

По словам представителей ЦИК, это первый в их истории случай, когда при написании кандидатом отказа присутствует «многочисленная делегация от партии». «Хотя участие представительства партии при подобной процедуре не требуется», - отметили в ЦИК, добавив, что вопрос о передаче мандата будет рассмотрен на очередном заседании комиссии.

Вакантный мандат депутата Госдумы для коммунистов появился после смерти Жореса Алферова, скончавшегося 1 марта. Изначально КПРФ намеревалась передать мандат Павлу Грудинину, но ЦИК отказал в этом, сославшись на то, что у последнего были счета в иностранных банках на момент регистрации на выборах.

27 марта ЦИК принял решение передать мандат Медведеву. Однако вскоре стало известно, что Медведев по решению КПРФ от мандата откажется, и вместо него на место депутата Госдумы выдвинут бизнесмена, экс-депутата Михаила Берулаву.