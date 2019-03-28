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Новости

11:25

Красноярский коммунист Медведев отказывается от мандата депутата Госдумы Алферова

фото ЗакС политика Красноярский коммунист Медведев отказывается от мандата депутата Госдумы Алферова

Глава отделения КПРФ в Красноярском крае, депутат местного ЗакСа Петр Медведев подал в Центризбирком заявление об отказе от мандата депутата Госдумы, передает ТАСС.

По словам представителей ЦИК, это первый в их истории случай, когда при написании кандидатом отказа присутствует «многочисленная делегация от партии». «Хотя участие представительства партии при подобной процедуре не требуется», - отметили в ЦИК, добавив, что вопрос о передаче мандата будет рассмотрен на очередном заседании комиссии.

Вакантный мандат депутата Госдумы для коммунистов появился после смерти Жореса Алферова, скончавшегося 1 марта. Изначально КПРФ намеревалась передать мандат Павлу Грудинину, но ЦИК отказал в этом, сославшись на то, что у последнего были счета в иностранных банках на момент регистрации на выборах. 

27 марта ЦИК принял решение передать мандат Медведеву. Однако вскоре стало известно, что Медведев по решению КПРФ от мандата откажется, и вместо него на место депутата Госдумы выдвинут бизнесмена, экс-депутата Михаила Берулаву.

 

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13:49    
для 13.32.
Я не тролль! Я за Грудинина борюсь!!! Знаете лучше его???

13:32    
11-59 12-16 12-26 Проплаченныей тролль, ты бы хоть слова в предложениях поменял и развёл посты по времени. Тупость и наглость коммуняк так и прёт !

13:29    
Для 13.04.
Списки были сформированы в 2016 году. За это время можно много дел натворить: одни будут только болтать,, другие будут воровать , третьи построят в совхозе новые дома и школу, улучшат жизнь людей в совхозе...
Кого выберете достойным кандидатом на мандат?
По списку?
То то же... Для этого и нужно Решение партии за текущий период. Правда, партия гнилая, своих подставляет и сдает...

13:04    
12.07 То есть, очередность в партийных списках не имеет значения? И после голосования партия может любых в Думу отправить? Ерунда. Если он такой ценный, нужно было поставить его в списке под №2...

12:26    
12.07.
Причем здесь списки? НЕ номерки ведь в баню???
Быдо Решение Президиума партии и , поддержка 9 млн.избирателей Грудинина на президентских выборах!!!
Он лучший, потому что создал совхоз, где у людей жизнь, как при коммунизме!!! На это потребовались долгие годы труда.
Пустобрех Зюганов сдает своих. Проплаченные люди и журналисты льют безнаказанно ложь!
К примеру, судилище с пайщиками. Грамотные экономисты понимают, что это бред.
Но агрессивная серость в РОссии побеждает!!!

12:16    
Член Центризбиркома Евгений Колюшин  один, как стойкий оловянный солдатик. спокойно и аргументированно на заседании ЦИК отстаивал право Грудинина в получении вакантного мандата депутата Госдумы.
Но заказ надо было во что бы то не стало выполнять, вот и наплевали члены ЦИК на мнение 9 миллионов россиян, голосовавших за Грудинина на президентских выборах.
Что касается Зюганова, то он видимость создает, неустанно болтая за казенные деньги.
Подставляет и сдает кандидатов, которые получают народную поддержку.
Например, Ищенко из Приморья, теперь Грудинин...
Продажный Зюганов надувает на трибуне щеки "Я. Я, головка  ....". Закончите фразу сами, если знаете.
Кому мы верим???

12:07    
А что, Грудинин за Медведевым в списке стоит?..

11:59    
Молодец, Павел Медведев!
Но Президиум КПРФ как флюгер мечется, меняя решения. Какой такой Беру лаве???
Решили Грудинина выдвинуть, вот и боритесь за него!!! Подставили, облили его грязью, глупые люди верят. И никто не принимает во внимание, что это человек труда, долгие годы строил коммунизм в своем совхозе.
Но разве от проплаченной лжи убережешь репутацию порядочного человека?
Поступаете как предатели и трусы!!! Грудинина сдали, Ищенко..
Какое вам доверие, лизоблюды...

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