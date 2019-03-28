Приморского юриста Третьякова приговорили к условному сроку за репост в Telegram

Спасский районный суд Приморского края приговорил юриста Дмитрия Третьякова к двум годам условно за репост записи из Telegram-канал Аркадия Бабченко, сообщает «Правозащита открытки».

Третьякова обвиняли в нарушении ст. 280 УК РФ (призывы к экстремизму). Поводом стало то, что юрист переслал пост Бабченко про митинги в открытый чат сторонников Алексея Навального. Третьякова арестовали в апреле 2018 года, в СИЗО он провел почти год. Его освободили в зале суда.

Адвокат Сергей Валиулин сообщил, что защита обжалует приговор в начале апреля. Защита настаивает на том, что ФСБ провела как минимум три экспертизы, чтобы найти признаки экстремизма в тексте Бабченко, и Третьяков не мог заведомо знать, что в посте есть признаки экстремизма.

Кроме условного срока, Третьякову назначили два года испытательного и запретили участвовать в каких-либо общественных организациях на тот же период.