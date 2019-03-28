Авторы "Намедни" подали апелляцию на удаление выпуска программы с YouTube

Авторы программы «Намедни» обжаловали удаление выпуска с YouTube, подав апелляцию, передает РИА «Новости» со ссылкой на продюсера Илью Овчаренко.

По словам Овчаренко, вероятнее всего, видео было удалено из-за новых правил видеохостинга, которые «резко начали работать вчера вечером и только с двумя роликами почему-то». «Официально станет понятно, когда придёт ответ на нашу апелляцию», – сказал Овчаренко.

В компании Google, которой принадлежит видеохостинг, отказались комментировать ситуацию. Представители компании подчеркнули, что весь контент, загружаемый на YouTube, должен «следовать правилам сообщества и местному законодательству».

Накануне YouTube удалил последние выпуски шоу «Намедни» и «вДудь». Недоступны стали выпуск первой программы, посвященный событиям 1946 года, и второй – где гостем студии был комик Таир Мамедов. Предполагалось, что это могло случиться из-за того, что видеохостинг начал требовать предупреждать пользователей о наличии рекламы.