ФСБ задержала члена банды, причастного к взрывам в московском метро 2010 года

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали в Дагестане подозреваемого в причастности к организации взрывов в метро Москвы в 2010 году, передает «Интерфакс».

По словам представителей ФСБ, задержан член «бандгруппы Вагабова», главарь которой был уничтожен в 2010 году. Ее называют причастной к организации взрывов в Москве на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры». Подозреваемого доставили в Москву.

Взрывы в московском метро прогремели 29 марта 2010 года. В результате взрывов на двух станциях погибли 40 человек, около 100 получили ранения. Следствие установило, что теракт совершили две террористки-смертницы. Организатора взрывов, Магомедали Вагабова, уничтожили в 2010 году, в 2013 и 2017 году правоохранители ликвидировали еще двух боевиков, причастных к теракту.