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14:29

Белгородская чиновница уволилась после выбора музыки из «Звездных войн» для присяги мэра

фото ЗакС политика Белгородская чиновница уволилась после выбора музыки из «Звездных войн» для присяги мэра

Руководитель управления культуры администрации Белгорода Людмила Грекова ушла в отставку после того, как новый мэр города принес присягу под музыку из «Звездных войн». 

На сайте белгородской администрации указано, что Грекова уволилась по собственному желанию. Ранее сообщалось, что она выбрала музыку для выхода Юрия Галдуна на сцену после заседания белгородского Совета депутатов. Она объяснила, что власти хотели сделать церемонию более современной, но не уточнили, где звучала выбранная мелодия.

Галдун принес присягу под музыку из «Звездных войн» 26 марта, на что обратили внимание многие СМИ. В администрации Белгорода после этого заявили, что на самом деле управление культуры выбрало фрагмент Церемониального марша Давида Тухманова, но по ошибке звукооператора включилась другая композиция.

 

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16:41    
Уволили за то, что вместо "марша штурмовиков" запустила "марш повстанцев".

15:50   Бордунов  
Довели людей всякими тупыми придирками.  Зря уволилась. Но главное, чтобы не умерла, как Червяков, чихнувший на генеральскую лысину.  А музон прикольный.

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