Глава Киргизии подарил Путину щенка по кличке Шерхан и скакуна

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил президенту России Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган по имени Шерхан, передает кремлевский пул РИА «Новости».

Путин находится в Бишкеке с государственным визитом. Накануне стало известно, что Россия безвозмездно передаст Киргизии 30 млн долларов в качестве финансовой помощи. С 2005 года было списано 703,2 млн долларов внешнего долга Киргизии перед РФ.

Путину неоднократно дарили собак в разное время. В 2017 году Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил российскому коллеге щенка алабая по имени Верный. Любимицей Путина долгое время была лабрадор Конни, подаренная Сергеем Шойгу, также среди питомцев президента - болгарская овчарка Баффи – подарок премьера-министра Болгарии Бойко Борисова, и акита-ину Юмэ, подаренная властями японской префектуры Акито за помощь после цунами и землетрясения в 2012 году.

Тайган или киргизская борзая – непризнанная Международной кинологической федерацией охотничья порода собак, смесь борзой и волкодава.