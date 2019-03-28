Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

14:53

Глава Киргизии подарил Путину щенка по кличке Шерхан и скакуна

фото ЗакС политика Глава Киргизии подарил Путину щенка по кличке Шерхан и скакуна

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил президенту России Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган по имени Шерхан, передает кремлевский пул РИА «Новости».

Путин находится в Бишкеке с государственным визитом. Накануне стало известно, что Россия безвозмездно передаст Киргизии 30 млн долларов в качестве финансовой помощи. С 2005 года было списано 703,2 млн долларов внешнего долга Киргизии перед РФ.

Путину неоднократно дарили собак в разное время. В 2017 году Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил российскому коллеге щенка алабая по имени Верный. Любимицей Путина долгое время была лабрадор Конни, подаренная Сергеем Шойгу, также среди питомцев президента - болгарская овчарка Баффи – подарок премьера-министра Болгарии Бойко Борисова, и акита-ину Юмэ, подаренная властями японской префектуры Акито за помощь после цунами и землетрясения в 2012 году.

Тайган или киргизская борзая – непризнанная Международной кинологической федерацией охотничья порода собак, смесь борзой и волкодава.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:50    
16-08 Не завидуй. Будет и у тебя праздник - кореша без причуд подарят флакон огуречного лосьона. По Сеньке шапка !

16:08    
Дорогая животинка, но у богатых свои причуды.

15:23    
он ответил - СДАЧИ С 700 ЛЯМОВ ЗЕЛЕНИ  ТЕПЕРЬ НЕ НАДО!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должен ли парламент согласовывать глав районов?

Да
Нет

Все новости:

19:08 В Якутии ограничили прием мигрантов на работу

18:39 Выступая перед депутатами, Шлосберг осудил законы о фейках и неуважении к власти

17:59 Белковский: Арест Абызова - это "отеческий" сигнал Путина Медведеву

17:39 Дачу Гаусвальд отремонтируют до конца 2019 года

17:33 Шишкину переизбрали руководителем петербургской “Справедливой России”

16:58 Гребенщиков обматерил "сильную руку", в которой якобы нуждаются россияне   6

16:29 Экс-губернатора Хабаровского края задержали по подозрению в хищении денег "Роснефти"

16:14 Миронов назвал претендентов на выдвижение в губернаторы от СР   2

15:57 Миронов: Никакого крена в монархизм у "Справедливой России" быть не может

15:56 Явлинский рассказал об инициированной Путиным недавней встрече тет-а-тет   4

15:36 Миронов: "Справедливая Россия" обязательно примет участие в губернаторских выборах

15:20 Невзоров: Беглов выгодно смотрится на фоне глав других регионов   7

14:53 Глава Киргизии подарил Путину щенка по кличке Шерхан и скакуна   3

14:29 Белгородская чиновница уволилась после выбора музыки из «Звездных войн» для присяги мэра   2

14:26 За 27 марта в Петербурге от плохой уборки снега пострадало более 180 человек

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.