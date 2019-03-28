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15:36

Миронов: "Справедливая Россия" обязательно примет участие в губернаторских выборах

фото ЗакС политика Миронов: "Справедливая Россия" обязательно примет участие в губернаторских выборах

Лидер “Справедливой России” Сергей Миронов пообещал, что единый день голосования 8 сентября 2019 года принесет сюрпризы “Единой России”. Выступая на отчетно-выборной конференции петербургского отделения партии 28 марта, Миронов заявил, что эсеры обязательно примут участие в выборах губернатора Петербурга. Однако, имя кандидата от СР, по его словам, пока неизвестно.

"Скамейка готовых кандидатов у нас очень велика, в отличие от других партий", - отметил Миронов.

Председатель “Справедливой России” также поставил задачу перед коллегами кратно увеличить количество депутатов от СР в муниципальных советах.

Отчетно-выборная конференция петербургского отделения “Справедливой Россия” проходит в конференц-зале отеля “Амбассадор”.

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