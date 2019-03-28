Миронов: Никакого крена в монархизм у "Справедливой России" быть не может

Председатель “Справедливой России” Сергей Миронов заявил, что партия не будет отступать от своих идеологических принципов после съезда, который состоится 21 апреля.

Выступая на открытии отчетно-выборной конференции петербургского отделения партии 28 марта, Миронов прокомментировал слухи о грядущих переменах в партии, появившиеся после вступления в СР главы холдинга “Царьград” Константина Малофеева.

"Никакой смены идеологической основы нашей партии быть не может. Мы с вами социалистами были и остаемся. Никакого крена в монархизм быть не может", - заявил Миронов однопартийцам.

Апрельский съезд он назвал “техническим”.

Отчетно-выборная конференция петербургского отделения партии “Справедливая Россия” проходит в конференц-зале отеля “Амбассадор”.

Членам партии предстоит выбрать нового руководителя отделения, членов регионального совета и делегатов на съезд “Справедливой России”, который состоится 21 апреля в Москве.

Сергей Еремеев