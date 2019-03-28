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16:14

Миронов назвал претендентов на выдвижение в губернаторы от СР

фото ЗакС политика Миронов назвал претендентов на выдвижение в губернаторы от СР

“Справедливая Россия” выберет своего кандидата в губернаторы Петербурга из пяти претендентов, сообщил журналистам лидер партии Сергей Миронов 28 марта.

В шорт-лист входят руководитель петербургского отделения Марина Шишкина, депутаты Госдумы Олег Нилов и Елена Драпеко, депутаты Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова и Алексей Ковалев.

На прошлых губернаторских выборах в 2014 году от "Справедливой России" на пост губернатора претендовала в то время депутат Государственной думы, а ныне представитель городского парламента Оксана Дмитриева. Однако она не смогла пройти муниципальный фильтр. В 2019 году Дмитриева планирует побороться за пост градоначальника уже как представитель Партии роста. Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября. 

Сергей Еремеев



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18:58    
18.34
Станет она губером и вычислят тебя. И отправишься защищать рубежы венесуэльские. До полного кирдык.

18:34    
Жидовочка как дерьмо в проруби - где кажется выгоднее, там и болтается. Национальная черта.

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