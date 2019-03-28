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16:58

Гребенщиков обматерил "сильную руку", в которой якобы нуждаются россияне

фото ЗакС политика Гребенщиков обматерил "сильную руку", в которой якобы нуждаются россияне

Редко дающий интервью, тем более на политические темы, музыкант и общественный деятель Борис Гребенщиков резко высказался об актуальных событиях и навязываемой "сверху" идеологии в разговоре с изданием "Тайга.инфо". Новый закон, запрещающий оскорблять власть, вызывает у него насмешку и брезгливость, а идея о потребности россиян в "сильной руке", условном Иосифе Сталине, приводит его в ярость.

"Скажу откровенно — это ... (обсценный аналог "ерунды" - прим. ЗАКС.Ру). Сильная рука и убийства — это разные вещи. Большая часть людей не отягощает себя мыслью, поэтому то, что им говорят по телевидению, они принимают за данность, а телевизором владеют компании людей, которые в силу отсутствия образования кроме того, чтобы давать ... (обсценный аналог понятия "трепка" - прим. ЗАКС.Ру), ничего больше не умеют", - категорично заявил поэт и музыкант.

Установка памятника Сталину в Новосибирске является для него бесспорным преступлением, про которое непозволительно молчать.

Ответить на финальный вопрос - поздравил бы президент Владимир Путин рок-музыканта Виктора Цоя с личным праздником, если бы последний дожил до наших дней - Гребенщиков затруднился: "моей фантазии на это не хватает".

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18:20   Марина   1@mail.ru
Это он кого со Сталиным сравнил? Это... Путина что ли? Ну это маханул Гр[цензура]щиков, не заслуживает

17:56   Бордунов  
17:12-17:39 - О, лизатели сильных рук, ног и меж ног забеспокоились. И там, гда православный залепечет - свят,свят, свят, эти голосят - сталин, сталин, сталин! Дурни, пишите силовикам ябеду на поэта. Он явно оскорбил чуйства лизоблюдов.

17:39    
Таких руководителей-организаторов и вдохновителей, как Сталин И.В., до него - не было, после него - нет и, наверно, уже - не будет?!...

17:24    
Это же разные совершенно вещи: строить, создавать великую державу, что делал Сталин, или петь всякую хрень для нескольких десятков неадекватных поклонников, чем занимался Боря...

17:13   Игорь  
Я тоже удивился когда под хронического алкоголика прописали царские полномочия! Не знаю, как Гр[цензура]щиков, но Макаревич, даже в 96, когда "сильная рука" уже на ногах плохо стоял, всех убеждал, что именно такой россиянам и нужен...

17:12    
Сталин-самый выдающийся правитель нашего Отечества, достигший колоссальных результатов, успехов во всех сферах жизнедеятельности нашего государства!!! А никчемный Гр[цензура]щиков-хмырь болотный с гитаркой и заунылым бредом!

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