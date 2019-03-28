Гребенщиков обматерил "сильную руку", в которой якобы нуждаются россияне

Редко дающий интервью, тем более на политические темы, музыкант и общественный деятель Борис Гребенщиков резко высказался об актуальных событиях и навязываемой "сверху" идеологии в разговоре с изданием "Тайга.инфо". Новый закон, запрещающий оскорблять власть, вызывает у него насмешку и брезгливость, а идея о потребности россиян в "сильной руке", условном Иосифе Сталине, приводит его в ярость.

"Скажу откровенно — это ... (обсценный аналог "ерунды" - прим. ЗАКС.Ру). Сильная рука и убийства — это разные вещи. Большая часть людей не отягощает себя мыслью, поэтому то, что им говорят по телевидению, они принимают за данность, а телевизором владеют компании людей, которые в силу отсутствия образования кроме того, чтобы давать ... (обсценный аналог понятия "трепка" - прим. ЗАКС.Ру), ничего больше не умеют", - категорично заявил поэт и музыкант.

Установка памятника Сталину в Новосибирске является для него бесспорным преступлением, про которое непозволительно молчать.

Ответить на финальный вопрос - поздравил бы президент Владимир Путин рок-музыканта Виктора Цоя с личным праздником, если бы последний дожил до наших дней - Гребенщиков затруднился: "моей фантазии на это не хватает".