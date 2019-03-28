Шишкину переизбрали руководителем петербургской “Справедливой России”

Делегаты отчетно-выборной конференции петербургского отделения партии “Справедливая Россия” 28 марта переизбрали Марину Шишкину своим руководителем. Ее полномочия будут действовать до весны 2021 года.

За Шишкину проголосовали все 26 делегатов. Других претендентов на руководящую должность не было.

Кроме того, Шишкина представит петербургское отделение на съезде партии, который состоится 21 апреля. Также в делегацию вошли Елена Драпеко, Олег Нилов, Ирина Каверина, Геннадий Трусканов.

Также, на сегодняшней конференции лидер партии Сергей Миронов назвал Марину Шишкину в числе претендентов на выдвижение в губернаторы Петербурга от "Справедливой России".

Шишкина возглавляет регионального отделения партии с 31 марта 2017 года. В 2011-2016 годах она была депутатом городского Законодательного собрания пятого созыва. Выборы в шестой созыв справедливоросс проиграла.

В 2010 году Шишкину уволили с должности декана факультета журналистики СПбГУ. Этому предшествовал конфликт с ректором университета Николаем Кропачевым.

В 2011 году Городской суд Санкт-Петербурга признал увольнение Шишкиной незаконным, однако восстанавливать ее в должности не стал, в связи отсутствием такого требования с ее стороны.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.