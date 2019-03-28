Дачу Гаусвальд отремонтируют до конца 2019 года

В течение года закончатся реставрационные работы в "многострадальном" историческом здании на Каменном острове - так называемой даче Гаусвальд, сообщает пресс-служба Смольного. В этом уверен врио губернатора Александр Беглов, успевший 28 марта, помимо пирожковой в Московском районе, проинспектировать еще и ремонт деревянного особняка.

"Собственник и подрядчик ответственно и по-отечески подошли к реставрации уникального памятника. Туристы привыкли видеть каменный Петербург, но его украшает и 271 памятник деревянного зодчества, каждый из которых находится под охраной", - подчеркнул во время выезда на место главный на данный момент чиновник в городе.

Дача Гаусвальд, построенная во второй половине XIX века, известна тем, что фигурирует в культовом советском фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Политики, чиновники и общественные деятели Петербурга были обеспокоены ее судьбой все последнее десятилетие: здание находилось под реальной угрозой разрушения.

Основная часть реставрационных работ, по плану, должна завершиться в течение лета.

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