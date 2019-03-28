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17:39

Дачу Гаусвальд отремонтируют до конца 2019 года

фото ЗакС политика Дачу Гаусвальд отремонтируют до конца 2019 года

В течение года закончатся реставрационные работы в "многострадальном" историческом здании на Каменном острове - так называемой даче Гаусвальд, сообщает пресс-служба Смольного. В этом уверен врио губернатора Александр Беглов, успевший 28 марта, помимо пирожковой в Московском районе, проинспектировать еще и ремонт деревянного особняка.

"Собственник и подрядчик ответственно и по-отечески подошли к реставрации уникального памятника. Туристы привыкли видеть каменный Петербург, но его украшает и 271 памятник деревянного зодчества, каждый из которых находится под охраной", - подчеркнул во время выезда на место главный на данный момент чиновник в городе.

Дача Гаусвальд, построенная во второй половине XIX века, известна тем, что фигурирует в культовом советском фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Политики, чиновники и общественные деятели Петербурга были обеспокоены ее судьбой все последнее десятилетие: здание находилось под реальной угрозой разрушения.

Основная часть реставрационных работ, по плану, должна завершиться в течение лета.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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