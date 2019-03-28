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17:59

Белковский: Арест Абызова - это "отеческий" сигнал Путина Медведеву

фото ЗакС политика Белковский: Арест Абызова - это "отеческий" сигнал Путина Медведеву

Громкое задержание и заключение под стражу экс-министра Михаила Абызова, случившиеся на текущей неделе, интерпретировал политолог, называющий себя также политическим психологом, Станислав Белковский. Без признаков сомнения он заявил, что таким образом президент Владимир Путин общается с премьер-министром Дмитрием Медведевым, чьей креатурой принято считать Абызова. Фигуранта новейшего уголовного дела Белковский прямо называет "кошельком" Медведева, и, по его экспертному мнению, Путин дает понять через этот арест второму человеку в государстве, что такого рода "кошельков" ему иметь не следует и что нужна более явная лояльность к главе государства.

"Возвращаемся к логике «спички детям не игрушки» — не будешь пить водку, будешь преемником. Не нужна тебе отдельная финансовая база, я, отец, тебе все дам", - перевел в образные фигуры речи патерналистскую логику Путина публицист.

При этом Белковский продолжает считать Медведева главным претендентом на звание преемника Путина и допускает после ухода последнего от власти изменение политического курса в сторону либерализации, причем в таком формате, при котором нынешний премьер будет вести себя гораздо решительнее себя сегодняшнего.

"Палеонтологи не знали, что когда самки остаются без самцов, они могут поменять пол и стать самцами. Поэтому, когда Медведев получит всю полноту власти и выйдет на оперативный простор, он станет самцом. Но он прекрасно понимает, зная правила игры в этой системе и зная своего патрона Путина, что надо дождаться момента, когда можно стать самцом", - отметил Белковский.

Возможный политический расклад, который возникнет в будущем, он связал с ситуацией, возникшей после смерти советского руководителя Иосифа Сталина: будучи верным ему все годы сталинского правления, Никита Хрущев "дождался" своего часа и начал уже, по выражению Белковского "мстить даже трупу", что выразилось в ликвидации мавзолея с телом Сталина и знаменитом XX съезде КПСС, где был официально развенчан культ личности.

Экс-министра по делам "Открытого правительства" задержали 26 марта и до трех часов ночи проводили с ним следственные действия. Поведение силовиков он признал максимально корректным и "качественным". Обвинение гласит, что Абызов мог в ходе недобросовестной сделки обогатиться на 4 млрд рублей. Суду предлагали выпустить его под залог в размере 1 млрд рублей, но просьба не была удовлетворена. В изоляторе Абызов пробудет как минимум до 25 мая.

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