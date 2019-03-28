Выступая перед депутатами, Шлосберг осудил законы о фейках и неуважении к власти

Депутат Псковского областного собрания депутатов, лидер местного "Яблока" Лев Шлосберг, чья точка зрения, как правило, не находит поддержки у коллег по законодательному органу, выступил перед ними с речью, в которой резко раскритиковал два новейших закона - о наказании за публикацию "фейков" и наказании за оскорбление власти. Видеозапись выступления, в ходе которого он удостаивает инициативу сенатора Андрея Клишаса эпитета "антинародные", выложена на YouTube-канале "Гражданин TV".

"Российские власти не в первый раз решили научить народ Родину любить, по печальной привычке перепутав Родину и себя. Все предшествующие попытки закончились крахом того государства, которое хотело научить народ любви к себе", - напомнил политик, имея в виду Российскую империю и СССР.

В качестве отпугивающих примеров он процитировал строчки из "цензурных" правовых актов, подписанных рукой императора Николая Первого, а также фигурировавших в советском уголовном кодексе. После цитирования "яблочник" вернулся к современности.

"Эти законы говорят о том, что власти не уважают народ, боятся народ и ненавидят любое свободомыслие. Эти законы - свидетельство полной содержательной исчерпанности российских властей, они уже ничего не могут сделать для общества, но могут мешать, ломать, разрушать", - заявил Шлосберг.

Оба упомянутых закона вступают в силу 29 марта. За «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» России и органам власти в интернете граждан могут оштрафовать на сумму от 30 до 100 тысяч рублей, повторное правонарушение может обернуться штрафом от 100 до 200 тысяч рублей или арестом на 15 суток. За распространение "заведомо ложной информации" наказание ограничится денежным взысканием. Обычные граждане рискуют поплатиться за "фейк ньюс" суммой от 30 до 100 тысяч рублей.