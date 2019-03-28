В Якутии ограничили прием мигрантов на работу Руководитель республики Саха (Якутия) Айсен Николаев ввел запрет, установленный до конца 2019 года и касающийся приема на работу мигрантов. Мера коснулась людей 33-х профессий. Документ размещен на региональном правительственном сайте. Произошедшее объясняется социальной напряженностью на национальной почве, возникшей в марте после резонансного инцидента: в текущем месяце уроженец Киргизии изнасиловал киргизскую женщину. После этого в регионе начались стихийные волнения, причем митингами дело не ограничилось: участились случаи уличных нападений на людей азиатской внешности. Часть торговых точек, где работают выходцы из Средней Азии, в целях безопасности временно приостановили свою деятельность. Юристы "Агоры", как сообщает "Медуза", намерены защитить права граждан, безвинно пострадавших от нападений. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен