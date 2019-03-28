СМИ: За недостаточное противодействие активисту с унитазом наказали полицейского

Акция в исполнении Михаила Борисова, являющегося активистом движения "Весна" и штаба Алексея Навального, в ходе которой он установил возле здания городского правительства унитаз и плакат, закончилась дисциплинарным наказанием для сотрудника ГИБДД, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники. Он, как показывает решение полицейского начальства, проявил недостаточное усердие в борьбе с перфомансом и его организатором: старшему лейтенанту досталось взыскание, сформулированное как "неполное служебное соответствие". Утверждается, что некоторые коллеги старшего лейтенанта восприняли это с недоумением и несогласием.

На плакате, оставленном возле унитаза на площади Пролетарской диктатуры было написано устойчивое выражение "Ваше место у параши".

Сотрудник ГИБДД, как утверждает "Фонтанка", сообщил об акции коменданту Смольного, после чего на место приехала полиция. По данным издания, недовольство у руководства старшего лейтенанта вызвало то, что он не задержал активиста, а лишь уведомил о происшедшем.

Позже, 20 марта, Борисова задержали в здании штаба Навального. Суд над ним еще не состоялся.