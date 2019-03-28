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28 марта, 19:43

СМИ: За недостаточное противодействие активисту с унитазом наказали полицейского

фото ЗакС политика СМИ: За недостаточное противодействие активисту с унитазом наказали полицейского

Акция в исполнении Михаила Борисова, являющегося активистом движения "Весна" и штаба Алексея Навального, в ходе которой он установил возле здания городского правительства унитаз и плакат, закончилась дисциплинарным наказанием для сотрудника ГИБДД, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники. Он, как показывает решение полицейского начальства, проявил недостаточное усердие в борьбе с перфомансом и его организатором: старшему лейтенанту досталось взыскание, сформулированное как "неполное служебное соответствие". Утверждается, что некоторые коллеги старшего лейтенанта восприняли это с недоумением и несогласием.

На плакате, оставленном возле унитаза на площади Пролетарской диктатуры было написано устойчивое выражение "Ваше место у параши".

Сотрудник ГИБДД, как утверждает "Фонтанка", сообщил об акции  коменданту Смольного, после чего на место приехала полиция. По данным издания, недовольство у руководства старшего лейтенанта вызвало то, что он не задержал активиста, а лишь уведомил о происшедшем. 

Позже, 20 марта, Борисова задержали в здании штаба Навального. Суд над ним еще не состоялся.

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2:34    
Ну, пацан, конкретно отмочил в натуре. От всей нашей хаты ему уважуха по полной. Пояснил на пальцах, где чье место. Гайцу печалька, прилетел пистон ни за х.

28 марта, 23:37    
Дурная власть, как дурная голова, никому покоя не дает. Ни чужим, ни своим.

28 марта, 22:43    
Что власть едро капмталистьческая заслужила, то и получила! Всю бы ЕР в госдуре на унитазы рассадить, за их пенсионную грабиловку и нищету в стране!

28 марта, 21:11    
Предлагаю  премией "Народный  унитаз" отмечать деятельность  "одаренных" чиновников и депутатов.

28 марта, 21:06    
Ай да Михаил! Молодец, оригинально!

28 марта, 20:44    
Народ найдёт как выразить "уважение" к власти, если  прежние, более доступные для её понимания  формы, она воспринимала  как оскорбление.

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