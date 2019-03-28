"С уборкой всё-таки плохо": В ЗакСе обсудили итоги снежной зимы

В Законодательном собрании 28 марта комиссия по городскому хозяйству собралась для обсуждения итогов зимней уборки снега. Итоги, по мнению депутатов, неутешительные: работа ведомств оказалось несогласованной, не хватало дворников с техникой, выделенное финансирование оказалось недостаточным – а снег всё шел и город в нём утопал. Сейчас уже снега практически не осталось, но депутаты хотят быть готовы к следующей зиме и не повторить старые ошибки, за этим и собрались.

Ничего нового

Стоит отметить, что с начала сильных снегопадов в январе чиновники и депутаты встречались для разрешения проблемы не раз. Вице-губернатор Николай Бондаренко вместе с главой комитета по благоустройству Владимиром Рублевским и отправленным позже в отставку главой жилищного комитета Валерием Шияном выступал в Законодательном собрании 13 февраля. Уже тогда он отметил главные проблемы организации уборки снега. Это запаркованность улиц, несогласованность в работе отвечающих за разные части уборки организации и другие «болевые точки».

Те же самые проблемы озвучили и 28 марта на заседании комиссии. О недостаточном финансировании упомянул в своем выступлении первый заместитель председателя комитета по благоустройству Сергей Малинин. По его словам, размер финансирования остается на уровне предыдущих годов, но растет объем территории, которую надо убирать. Например, в 2018 году прирост площади автомобильных дорог составил 500 тысяч кв.м, заявил Малинин. Он добавил, что на закупку техники, ее обслуживания и зарплату водителям также требуются дополнительные деньги.

- По итогам зимы 2018-2019 годов можно сделать вывод, что существующего количества специализированной техники и работников ручного труда недостаточно для оперативного приведения автомобильных дорог города в нормативное состояние при выпадении сверхнормативного количества осадков. В рамках выделяемого финансирования бюджетом Санкт-Петербурга закупить необходимое количество техники и увеличить штат работников, в том числе работников ручного труда, до нормативного количества не представляется возможным, - заявил Малинин.

Он добавил, что сейчас комитет по благоустройству вместе с жилищным комитетом работают над вариантами улучшения ситуации. В частности, предложены механизмы финансирования и хозяйственной деятельности предприятий, уточнил Малинин. По его словам, все предложения представят врио губернатору Александру Беглову. К следующему зимнему сезону будет «совершенно другая картина», уверен зампред комитета по благоустройству.

Претензии к ведомству решил высказать депутат Борис Вишневский. Он задал несколько вопросов Малинину, а затем выступил и с собственной речью. В частности, депутат отметил, что проблемы с координацией работы различных ведомств не решаются. По его мнению, договориться с ГИБДД о помощи с припаркованными автомобилями вполне возможно.

«Яблочника» поддержала присутствующая на встрече депутат «Единой России» Мария Щербакова. Она попросилась из зала к микрофону и заявила, что раньше графики уборки с управляющими компаниями всегда согласовывали. Несогласованность прошедшей зимой – это недоработка комитета, считает Щербакова. По ее словам, решение этой проблемы не требует никаких денег.

Когнитивный диссонанс

После Малинина выступил заместитель председателя жилищного комитета Сергей Шарлаев. По его словам, в зимний период ведомство регулярно проверяло качество уборки дворов и делало внушения ответственным за это организациям. Также Шарлаев рассказал о результатах выполнения решений комиссии по городскому хозяйству прошлого года, но депутатов больше интересовало другое.

Руководитель комиссии депутат Сергей Никешин поинтересовался у Шарлаева о его отношении к последним событиям в жилищном комитете.

- Вы уж извините меня за такой вопрос… Я о вашем руководителе – о формулировке, с которой он был освобожден с занимаемой должности: за плохую уборку снега, развал работы и так далее, и так далее… Но он же не один был? У него есть команда, я бы так сказал… Как бы вы охарактеризовали вообще всю эту ситуацию? – спросил Никешин.

Шарлаев от прямого ответа ушел. Он считает, что некорректно оценивать уже принятое решение руководителя - Беглова. Никешин углубляться в тему не стал, но его решил затронуть другой член комиссии – Борис Вишневский. Он заявил, что происходящее у него вызывает когнитивный диссонанс.

- Если руководитель жилищного комитета был уволен за плохую уборку, тогда я не очень понимаю, как наш замечательный ВЦИОМ говорит о том, что у временно исполняющего обязанности губернатора рейтинг 48% и это связано именно с тем, что он хорошо справился с уборкой города. Одновременно и то, и другое не бывает. Значит, что-то из этого неправда. Я лично склонен полагать, что с уборкой всё-таки плохо, а значит с рейтингом тоже большие проблемы, - сказал Вишневский.

Помимо того, депутат заявил о необходимости внимательно следить за работой управляющих компаний. Он уточнил, что есть требуемое по нормативам число сотрудников для уборки улиц. Оно должно совпадать с тем количеством людей, которые числятся в УК и которые реально выходят на улицы убирать снег. Об этом сказала и Щербакова. Она уточнила в обращении к представителям жилищного комитета, что необходимо просчитать все требуемые нормативы по дворникам, кровельщикам и другим работникам.

- Дело ваше и жилищной инспекции проследить, чтобы это количество людей всё-таки существовало в управляющей компании, - заявила Щербакова. – Борис Лазаревич ещё раз прав: сосчитать и понимать, что смены должны быть готовы и людей надо набрать до начала сезона.

Вишневский с Щербаковой вспомнили и о том, что в прошлом году до начала зимы «денег хватало». По мнению Вишневского, сейчас снова у всех более «благодушное настроение», так как снег уже сошел. Однако, оснований для благодушия нет, считает депутат.

- Если мы не учтем к следующей зиме уроки нынешние, всё опять повториться. Мы опять будем проводить такие слушания, опять будем проводить «Час правительства», но ничего не изменится, - добавил Вишневский.

В завершении заседания заместитель председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству Александр Ходосок заявил, что все полученные предложения будут рассмотрены и переработаны. Проект решения по итогам встречи комиссия подготовит в течение двух недель.

София Саттарова

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