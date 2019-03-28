Задержанному по делу о мошенничестве Ишаеву "достался" домашний арест

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для бывшего главы Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в хищениях средств компании "Роснефть", вице-президентом которой он тоже в 2010-е годы являлся, пишет "Интерфакс". 70-летний фигурант уголовного дела пробудет под домашним арестом как минимум до 27 мая.

Предъявляемые чиновнику, успевшему также поработать полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе, хищения "мошенническим путем" состоят в неких махинациях с арендой помещений.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный успел охарактеризовать в эфире авторской программы "уровень" провинности обвиняемого как "смехотворный и жалкий".

Ранее сообщалось о том, что Ишаеву инкриминируют хищение леса.