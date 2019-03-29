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9:25

СМИ: Власти закрыли тему передачи Исаакиевского собора РПЦ

фото ЗакС политика СМИ: Власти закрыли тему передачи Исаакиевского собора РПЦ

Власти отказались от планов по передаче Исаакиевского собора РПЦ, этот вопрос больше не стоит на повестке дня, передает РБК со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, эта тема «закрыта». Он пояснил, что в соборе и так проводятся службы, для этого передача не нужна, и все стороны «пришли к пониманию, что передача Исаакия не первостепенный вопрос». По данным издания, свою роль сыграло и недовольство петербуржцев, которые выступали против передачи.

В конце декабря 2018 года распоряжение о подготовке к передаче Исаакия РПЦ утратило силу. Его хотели передать в 2017 году, когда экс-губернатор Георгий Полтавченко объявил вопрос решенным. Это спровоцировало серию протестов со стороны петербуржцев. В итоге передача так и не состоялась, и конфликт сторон перешел в стадию «заморозки».



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:38    
Начало усмирения стяжательства положено. Только не останавливаться !

11:47    
Правильно. Спасибо. Исаакий такой светлый и величественный.
Казанский собор передали РПЦ и он теперь внутри такой серый, неухоженный, темный.с неровными полами. Даже как-то не по себе.

10:36    
Наконец-то что-то хорошее.

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