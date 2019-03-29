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Новости

9:59

Президент "Зенита" намерен переименовать станцию "Новокрестовская" в "Зенитовскую"

фото ЗакС политика Президент "Зенита" намерен переименовать станцию "Новокрестовская" в "Зенитовскую"

Станцию метро «Новокрестовская» могут переименовать в «Зенитовскую» до конца года, передает «Фонтанка.ру» со ссылкой на президента футбольного клуба «Зенит» Александра Медведева.

По словам Медведева, переименование «помогает увеличить коммерческую отдачу от стадиона». «Могу сказать, что мы достаточно далеко продвинулись в этом отношении и переименовании станции в "Зенитовскую". Если поддержим, то добьемся. Попробуем это осуществить до конца года», – на встрече с фанатами «Зенита» на «Газпром Арене».

Ранее исследование «Агентства социальной информации Петербурга» показало, что 44% опрошенных поддержали идею переименовать станцию в честь «Зенита», 26% выступили против, остальные воздержались.

«Новокрестовская» и станция «Беговая» официально открылись 26 мая к чемпионату мира по футболу. Работы обошлись в 30,1 млрд рублей.

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12:57    
Лучше уж назвать "Интернацональная", там уж российских мячепихонцев не осталось. А лучше референдум провести.

12:42    
Тогда уж надо назвать нагло-[цензура]иганская, поскольку по наглости начинают догонять попов.

12:36    
За большие деньги можно и переименовать. Экономисты уже считают, сколько стоит переименование.

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