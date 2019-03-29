Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

10:23

Резник просит ФАС проверить законность финансирования театра "Русская антреприза"

фото ЗакС политика Резник просит ФАС проверить законность финансирования театра "Русская антреприза"

Депутат ЗакСа Максим Резник обратился в управление ФАС по Петербургой с просьбой проверить на законность финансирование из бюджета театра «Русская антреприза».

По мнению Резника, такой критерий финансирования, как не менее 275 показов драматических спектаклей на площадке нарушает конкуренцию, поскольку под него попадает только «Русская антреприза».Депутат отметил, что руководитель учреждения Рудольф Фурманов в интервью «Новой газете» заявил, что обращался к экс-губернатору Георгию Полтавченко с просьбой сделать финансирование для него «отдельным», чтобы он «ни с кем не соревновался». Это подтверждает факт установления дискриминационных условий по договоренности Фурманова с исполнительными органами власти, подчеркнул Резник.

Ранее СТД на заседании решил исключить Фурманова из своего состава. До этого в Facebook была опубликована написанная последним программа развития культуры, адресованная Беглову с пометкой  «с любовью и преданностью». Члены союза раскритиковали документ.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


11:49    
Резник, остановись, хватит мстить. Выйди лучше в свой окру, встреться с избирателями, узнай проблемы. Работай, а не болтай.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

14:17 Муниципал: Кандидат в губернаторы Перов жалуется на препятствия со стороны муниципалов

13:57 Петербург отправит амбассадоров в страны Европы и Юго-Восточной Азии

13:55 В результате нападения на мэрию Назрани получил ранение сын главы города   2

13:35 Песков снял с Кремля ответственность за судьбу Исаакия

12:59 Васильева назвала петербургскую систему дошкольного образования лучшей в стране   3

12:36 Навальный ответил на обвинения в разжигании "большевистской ненависти"   6

11:52 Саамы упрекнули власти Мурманской области в дискриминации из-за передачи земель охотникам

11:18 Защита Абызова обжаловала его арест   1

11:13 Глава комитета по контролю за имуществом рассказал депутатам, как изъять медведя   2

10:51 В ЗакСе Петербурга хотят законодательно урегулировать фудшеринг   1

10:23 Резник просит ФАС проверить законность финансирования театра "Русская антреприза"   1

9:59 Президент "Зенита" намерен переименовать станцию "Новокрестовская" в "Зенитовскую"   3

9:25 СМИ: Власти закрыли тему передачи Исаакиевского собора РПЦ   2

28 марта, 21:18 “Справедливая Россия”: В планах выборы и социализм   1

28 марта, 20:59 Задержанному по делу о мошенничестве Ишаеву "достался" домашний арест   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.