Резник просит ФАС проверить законность финансирования театра "Русская антреприза"

Депутат ЗакСа Максим Резник обратился в управление ФАС по Петербургой с просьбой проверить на законность финансирование из бюджета театра «Русская антреприза».

По мнению Резника, такой критерий финансирования, как не менее 275 показов драматических спектаклей на площадке нарушает конкуренцию, поскольку под него попадает только «Русская антреприза».Депутат отметил, что руководитель учреждения Рудольф Фурманов в интервью «Новой газете» заявил, что обращался к экс-губернатору Георгию Полтавченко с просьбой сделать финансирование для него «отдельным», чтобы он «ни с кем не соревновался». Это подтверждает факт установления дискриминационных условий по договоренности Фурманова с исполнительными органами власти, подчеркнул Резник.

Ранее СТД на заседании решил исключить Фурманова из своего состава. До этого в Facebook была опубликована написанная последним программа развития культуры, адресованная Беглову с пометкой «с любовью и преданностью». Члены союза раскритиковали документ.

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