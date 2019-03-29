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10:51

В ЗакСе Петербурга хотят законодательно урегулировать фудшеринг

фото ЗакС политика В ЗакСе Петербурга хотят законодательно урегулировать фудшеринг

Депутат петербургского парламента Денис Четырбок («Единая Россия») выступил за разработку закона, регулирующего фудшеринг, общественное движение по «спасению» еды. В пятницу, 29 марта, помощь занимающимся фудшерингом предпринимателям обсудили на заседании комитета по законодательству.

Четырбок отметил, что сегодня бизнес утилизирует от трети до половины приготовленных и нереализованных продуктов ежедневно. По его словам, предпринимателей, раздающих нераспроданную еду, можно стимулировать налоговыми льготами.

В поддержку инициативы высказалась представитель проекта «Ночлежка» Елена Банштет.

- Мы, безусловно, поддерживаем эту идею, потому что расширится количество организаций которые будут работать с нами, - отметила она.

Заместитель начальника отдела санитарного надзора Роспотребнадзора Алексей Лукьянченко подчеркнул, что передаваемые продукты должны отвечать ряду санитарно-технических условий.

Депутат «Единой России» Сергей Купченко в свою очередь спросил, кто будет нести ответственность, если еда испортится уже после того как ее передадут общественной организации, например «Ночлежке». Лукьянченко ответил, что в таком случае ответить придется «Ночлежке».

- Благими намерениями вы сами знаете, куда выстлана дорога, - парировал Купченко, отметив, что инициатива не проработана и к ней очень много вопросов.

На это возразил представитель КПРФ Александр Рассудов. Он заявил, что в городе, пережившем блокаду, уничтожение еды является актом кощунства.

- Я не верю, что карета превратится в тыкву на следующий день после истечения срока годности, - сказал коллегам Рассудов.

Он также отметил, что в России продолжают уничтожать ввозимую еду по политическим мотивам, в рамках реализации контрсанкций.

- Это бомбежка Воронежа, выстрел в самого себя, - добавил депутат.

Комитет утвердил обращение в адрес руководителя управления Роспотребнадзора Петербурга Натальи Башкетовой. Ее попросят изучить существующий опыт фудшеринга в России и высказать свое мнение относительно законопроекта о налоговых льготах делящимся едой.

Сергей Еремеев



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13:26    
Молодцы, депутаты... Закон о валежники закончили, теперь новую тему осваиваете..
Лучше бы вышли в свои округа и услышали народ.
А то у Анохина А. на аллее Котлякова заблокирована решеткой  приемная, никаких часов приема нет и бывает ли он там? А ведь помещение простаивает, за которое отчисляются   наши деньги.
В это время невдалеке у метро "Пионерская" бабульки и молодежь собирают подписи жителей против строительства у метро очередной "Зимней вишни", торгово-развлекательного центра рядом с жилыми домами. Напротив метро одна "вишня" уже есть, "Сити Молл" называется.
У  метро негде присесть, нет зелени, одни гигантские каменные джунгли.

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