Глава комитета по контролю за имуществом рассказал депутатам, как изъять медведя

Председатель комитета по контролю за имуществом Андрей Коротков выступил на заседании парламентского комитета по законодательству 29 марта.

Он, в частности, заявил, что городские власти с марта 2018 года по февраль 2019 года четырежды полностью очищали от незаконных торговцев территорию Апраксиного двора. Коротков отметил, что каждый раз торговцы возвращались на Апрашку и продолжают свою деятельность до сих пор.

К другим проблемным точкам, где постоянно возобновляется незаконная торговля, Коротков отнес площадь Восстания и территорию у Главного штаба Эрмитажа. Там, по словам чиновника, торгуют сувенирной продукцией, в том числе шарфами футбольного клуба «Зенит».

Коротков подчеркнул, что для успешной борьбы необходимо дать комитету право изымать товар у нелегальных торговцев.

- Если не предпринимать никаких мер, город превратится в рынок девяностых годов, - заявил Коротков.

Депутат «Единой России» Алексей Цивилев рассказал, что сам однажды участвовал в рейде против незаконных торговых точек и видел, как человек продавал живого медведя.

- Как изымать медведя? - спросил он у чиновника.

- Посадят в тележку и изымут вместе с тележкой, - объяснил Коротков.

Всего, по данным комитета, в 2018 году было рассмотрено 1250 дел, связанных с установкой незаконных торговых объектов. В отношении нелегальных торговцев были выписаны штрафы на сумму 36 млн рублей. Но, как отметил Коротков, выплатили только 14 млн рублей.

Напомним, на рассмотрении ЗакСа находится законопроект, позволяющий изымать товар у незаконных торговцев. Документ уже прошел первое чтение.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.