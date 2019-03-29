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11:18

Защита Абызова обжаловала его арест

фото ЗакС политика Защита Абызова обжаловала его арест

Адвокаты бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова обжаловала его арест, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Асниса.

По словам адвоката, сторона защиты просит или перевести Абызова под домашний арест, или освободить под залог в миллиард рублей. В суде подтвердили поступление жалобы, добавив, что дата рассмотрения пока не назначена.

Абызов арестован до 25 мая. Его обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он с подельниками похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области. Обвинение связано со сделкой по продаже четырех компаний.

Фото: Евгений Биятов / РИА "Новости"

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13:08    
Абызова надо бы посадить под домашний арест, взяв предложенный залог в 1 миллиард рублей. И этот залог по решению суда передать в надежный фонд на лечение больных детей1
Зачем этого вора кормить в тюрьме за народные деньги?

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