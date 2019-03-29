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12:36

Навальный ответил на обвинения в разжигании "большевистской ненависти"

фото ЗакС политика Навальный ответил на обвинения в разжигании "большевистской ненависти"

Политик Алексей Навальный прокомментировал на своем канале часто звучащие в его адрес претензии, заключающиеся в том, что он якобы играет на низменных чувствах россиян и разжигает их классовую нетерпимость. Последним таким резонансным случаем стало заявление шоумена Максима Галкина - о возбуждении "большевистской ненависти" и игре на этой "дудке" в исполнении главы Фонда борьбы с коррупцией.

"А на какой дудке, блин, я должен играть? - усмехнулся политик. - Когда я вижу какую-то чудовищную нищету каждый день и при этом Абызова с его итальянским поместьем и всех этих Чубайсов, Дуня Смирнова там какая-нибудь ходит с бокалом. Вы можете называть это завистью, а я нахожу это сильно несправедливым, потому что эти люди обокрали здесь всех".

Навальный пообещал, что будет играть на этой "дудке" всегда.

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13:03    
Для 12.53.
Богатство богатству рознь. Все ли доходы у него задекларированы? Их хватает на замок и т.д????

13:01    
А все таки усилия Навального не прошли даром. Власть начала прислушиваться к мнению народа.
Сегодня приятные новости: Исаакиевский собор РПЦ не отдадут и Грудинину передадут мандат, если 139 орлов и орлиц Зюганова откажутся от этого мандата.

12:53    
Галкин очень богатый человек, потому его совершенно не интересует социальная справедливость в России, как не интересовала она дворян и буржуев в 1917 году! Однако, те плохо закончили...

12:48    
Налоговая инспекция проверяла соответствие доходов Галкина с расходами на замки, обслугу и т. д.?

12:47    
Большевики-ленинцы устранили огромнейшую социальную несправедливость между зажравшимся монархо-буржуазным классом-угнетателей и классом трудового народа, который составлял примерно 90% от всего населения России! Потому большевики и победили белогвардейцев, что они защищали интересы пролетариата, который массово и пошёл за Лениным!

12:46    
Алексей, мы в тебя верим! Спасибо! Держись!

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