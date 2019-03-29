Васильева назвала петербургскую систему дошкольного образования лучшей в стране

Выступая на Петербургском международном образовательном форуме, министр просвещения Ольга Васильева подчеркнула неоспоримые, с ее точки зрения, и не имеющие себе равных достоинства петербургской системы образования. Ее цитирует ТАСС.

"Это город, в котором полностью решена проблема для наших дошколят от трех до семи лет. Это город, в котором, на сегодняшний день, практически самый высокий процент малышей самых маленьких ясельных групп. Это я говорю о том, что хотелось бы, чтобы было в каждом городе", - объявила чиновница.

Одним из передовых образцов для подражания в сфере образования Васильева назвала внедренную в городе Академию цифровых технологий, благодаря существованию которой молодежь успешно трудоустраивается.