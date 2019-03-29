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Новости

12:59

Васильева назвала петербургскую систему дошкольного образования лучшей в стране

фото ЗакС политика Васильева назвала петербургскую систему дошкольного образования лучшей в стране

Выступая на Петербургском международном образовательном форуме, министр просвещения Ольга Васильева подчеркнула неоспоримые, с ее точки зрения, и не имеющие себе равных достоинства петербургской системы образования. Ее цитирует ТАСС.

"Это город, в котором полностью решена проблема для наших дошколят от трех до семи лет. Это город, в котором, на сегодняшний день, практически самый высокий процент малышей самых маленьких ясельных групп. Это я говорю о том, что хотелось бы, чтобы было в каждом городе", - объявила чиновница.

Одним из передовых образцов для подражания в сфере образования Васильева назвала внедренную в городе Академию цифровых технологий, благодаря существованию которой молодежь успешно трудоустраивается. 

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13:45    
13:32. Министр хвалит дошкольное воспитание в Питере, что справедливо...А вот школьное и вузовское образование в Питере, в целом по России, просто ужас - ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ЗНАНИЙ, в разу хуже, чем было в советское время...Что-то надо с этим делать.

13:40    
Опять форум, опять пробки в Питере!!!
За народные деньги словоблуды собрались! Счастье какое!
Лучше бы поехала Васильева в провинцию, где детских садов нет, а  школы далеко! И там бы себя похвалила...
Навозом бы точно закидали...

13:32    
Сам себя не похвалишь...
Тут на днях на  ТНТ 4 зачитывались задачки для школьников, супер! Никто не решил, ржали ...
Это чему  детей, мадам, учите??? Посмотрите повтор передачи, может стыдно станет?

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