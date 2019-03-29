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13:57

Петербург отправит амбассадоров в страны Европы и Юго-Восточной Азии

фото ЗакС политика Петербург отправит амбассадоров в страны Европы и Юго-Восточной Азии

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Конгрессно-выставочное бюро» объявило поиск подрядчика, который организует участие амбассадоров в международных мероприятиях. Соответствующая закупка опубликована 29 марта.

Максимальная стоимость – 1,79 млн рублей. «Конгрессно-выставочное бюро» намерено заключить контракт с подрядчиком до 1 декабря 2019 года. Компания-победитель конкурса должна организовать поездки петербургских амбассадоров в страны Европы и Юго-Восточной Азии. Цель таких поездок – посещение международных выставок и укрепление на них положительного имиджа «Конгрессно-выставочного бюро Санкт-Петербурга».

В обязанности подрядчика входит проведение не менее 7 поездок заграницу. Туда входит как организация трансфера от аэропорта до отеля, так и организация обедов. 

Согласно техническому заданию, жить амбассадоры должны по одному в не менее чем четырехзвездочных отелях. Трансферы проходить на комфортабельных автомобилях не старше 2014 года выпуска, а водители машин обязаны быть опрятно одеты в рубашки и соблюдать этикет. Также «Конргессно-выставочное бюро» уточнило, что обеды и ужины амбассадоров должны проходить в представительских ресторанах с тремя блюдами: холодная закуска, горячее и десерт. 

Отметим, «Конргессно-выставочное бюро» является подведомственным комитету по развитию туризма. Организация намерена добиться к 2020 году вхождение Петерубурга в ключевые рейтинги конгрессных городов.

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