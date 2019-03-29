Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

14:35

В Петербурге планируется митинг «Нет призывному рабству»

фото ЗакС политика В Петербурге планируется митинг «Нет призывному рабству»

Акция за отмену военного призыва запланирована в Петербурге на 14 апреля. Среди организаторов – «Молодежное Яблоко» и Движение сознательных отказчиков от военной службы.

Как рассказала ЗАКС.Ру координатор Движения сознательных отказчиков Елена Попова, место проведение акции еще неизвестно, но организаторы склоняются к площади Ленина.

По словам Поповой, в ближайшее воскресенье, 31 марта, состоится собрание, на котором организаторы определятся с основными лозунгами акциями. Уведомление в Смольный планируется подать после оргкомитета.

Напомним, призыв в вооруженные силы России начнется 1 апреля.  

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


21:47    
18:45 - "силы" береги - "пятая колонна" тебя скоро изнасилует, а с учетом, что ты еще и "сталинист" - подключится к изнасилованию и мемориал, и, затем тебя пошлют убирать картошку в украину, будешь пахать как раб на галерах - там тебе "силушка" и пригодится... молчал бы уж лучше, как партизан...

21:40    
17:49 - надо же, какой счастливый - гордится своей рабской сущностью... помечтай-помечтай "о величии" - его тут видно и слышно, каждодневно из каждого утюга, как по всей руси народишко скулит о своем бесправии и убогости проживания... да, тебя  за порогом твоей кухни любой чиновник, начальник, "хозяин" на твоей работе - раком поставит - "великого и могучего" и ты ему будешь покорно пятки лизать... это здесь ты по пьяне разошелся - море по колено...

19:41   Дед Иван   РУСЬ
Если, кто то не в курсе? Были выделены средства на профессиональную Армию! Об этом все путино=сердюковские СМИ трубил. Но, потом эти средства разворовали Сердюков и вся шайка "лучших" едристовцев! Так, что "на патриотизме одном далеко не уедешь! Вороват надо менш!

18:45    
18:33. Да, я - РУССКИЙ СТАЛИНИСТ и безмерно горд этим! Горд и тем, что был рождён в великой державе - СССР, который предали и уничтожили национал-предатели во главе с Горбачёвым и конченые мрази из прозападной "пятой колонны"! Которые и сейчас прикладывают все силы для развала России, а я свои силы для борьбы с ними!!!

18:33    
17:49 Ты не русский, ты поганый сталинист и путинист, мечтающий о пролитии русской крови.

17:49    
17:43. Мне тотально насрать на этих чухонцев, америкосов, еврогомосеков и тд.! Я исконно РУССКИЙ, потому мня заботит только Россия, её будущее, её величие и сверх ведущая роль в мире!

17:43    
17:17 - как высказался подхалим володин - "россия это путин"... я не боюсь "потерять" путина... а, ты?... по мне так трамп лучше - вон какая экономическая и технологическая мощь, или взять тех же финнов -  прекрасные социальные программы, лучшее образование, медицина и эти все достижения при малых возможностях... а, вот российскому "трудовому народу" кроме цепей нечего терять,  это пусть клишас боится что его часики конфискуют "захватчики"... и пофиг мне твое "величие", на него ничего не купишь в магазине... а уж насчет "доминирования" - так вообще курам на смех... при нашей-то разрухе и отсталости?..

17:17    
Увлёкшись разговорами о "клишасе" и не думая о её обороноспособности, боевой мощи нашей армии, мы можем потерять Россию, как потеряли СССР под бесконечные и провокационные разговоры о сталинских "репрессиях", пакте "Молотов-Риббентроп", Афганистане и др. Никто не агитирует защищать Клишаса, Чубайса и тд.!!!!!!!!!! Только всё во благо величия России, её геополитического доминирования в мире! Это первостепенно!

16:42    
Какое величие, какая державность? Раскулачьте сначала ворье казнокрадов единороссов с двойным-тройным гражданством. Тогда и вопите о державности и величии. Срамота!!!

16:39    
Кого призывникам защищать? Банду казнокрадов и убийц единороссов? Мафиозную ОПГ Питерского спикера экс-полкана? Гомье, присосавшееся к госкормушке? Попов свиноподобных зажиревших разбогатевших? Ха-ха!

Страница 1-ая (всего: 2) : 2 » 
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

20:53 СМИ: США готовит новые санкции против РФ из-за отравления Скрипалей

20:18 Путин и Медведев подали декларации о доходах за 2018 год   4

19:53 КСП приостановила проверку трат бюджета на строительство "Газпром Арены"   1

19:32 Муниципал: Школы муниципальных депутатов: разведка и агитация во «ВКонтакте»

19:20 Медведев скучает по свободным прогулкам и все чаще слушает русский рок

18:52 В РПЦ назвали несерьезными заявления о закрытии темы передачи Исаакия   3

18:23 Суд освободил националиста Шульца от отбытия наказания

18:10 Депутаты не согласились с позицией Беглова по льготным дачам для тружеников тыла   1

18:01 Депутат Ленобласти Петров предложил ввести штрафы за использование феминитивов

17:50 ЗакСу вновь потребовались платки с Исаакиевским собором

17:30 Конкурсы на ремонт Синего моста и набережной канала Грибоедова не устроили УФАС

16:53 Медведев впервые высказался об аресте Абызова   2

16:24 Архангельские ЛГБТ-активисты намерены судиться с полицией   3

15:59 Матвиенко вручили орден Андрея Первозванного   5

15:34 Через суд Гудков добивается отмены закона о неуважении к власти   1

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.