Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

15:34

Через суд Гудков добивается отмены закона о неуважении к власти

фото ЗакС политика Через суд Гудков добивается отмены закона о неуважении к власти

Политик Дмитрий Гудков направил в Верховный суд иск к сенатору Андрею Клишасу, в котором требует отменить принятый недавно и вступивший в силу 29 марта закон, наказывающий россиян за выражение неуважения к власти в "оскорбительной форме". Свою позицию он объяснил в Telegram-канале: иной возможности вступить в контакт с инициаторами закона Гудкова. по его словам, лишили.

"Я честно звал сенатора Клишаса на дебаты - он струсил и спрятался. <...> Конечно, с ними все понятно, как и с тем государством, которое они защищают. Это не государство, а олигархическая шайка, задача которой – удержать власть до смерти", - написал политик, попутно обвинив оппонентов в "юридической безграмотности".

Напомним, за «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» России и властным институциям в интернете граждане могут поплатиться на сумму от 30 до 100 тысяч рублей, повторное правонарушение может привести к штрафу от 100 до 200 тысяч рублей или административному аресту на 15 суток.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:54   Дед Иван   РУСЬ
Когда едро-путиноидам нечего возразить против Правды - то лживая и кризисная власть принимает законы "Не пущать, Не критиковать! Уважать всю едрисню!
Не понимают того,что УВАЖЕНИЕ надо заслужить! А не прописать в законе! Тупые едросы-законодатели!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

20:53 СМИ: США готовит новые санкции против РФ из-за отравления Скрипалей

20:18 Путин и Медведев подали декларации о доходах за 2018 год   4

19:53 КСП приостановила проверку трат бюджета на строительство "Газпром Арены"   1

19:32 Муниципал: Школы муниципальных депутатов: разведка и агитация во «ВКонтакте»

19:20 Медведев скучает по свободным прогулкам и все чаще слушает русский рок

18:52 В РПЦ назвали несерьезными заявления о закрытии темы передачи Исаакия   3

18:23 Суд освободил националиста Шульца от отбытия наказания

18:10 Депутаты не согласились с позицией Беглова по льготным дачам для тружеников тыла   1

18:01 Депутат Ленобласти Петров предложил ввести штрафы за использование феминитивов

17:50 ЗакСу вновь потребовались платки с Исаакиевским собором

17:30 Конкурсы на ремонт Синего моста и набережной канала Грибоедова не устроили УФАС

16:53 Медведев впервые высказался об аресте Абызова   2

16:24 Архангельские ЛГБТ-активисты намерены судиться с полицией   3

15:59 Матвиенко вручили орден Андрея Первозванного   5

15:34 Через суд Гудков добивается отмены закона о неуважении к власти   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.