Через суд Гудков добивается отмены закона о неуважении к власти

Политик Дмитрий Гудков направил в Верховный суд иск к сенатору Андрею Клишасу, в котором требует отменить принятый недавно и вступивший в силу 29 марта закон, наказывающий россиян за выражение неуважения к власти в "оскорбительной форме". Свою позицию он объяснил в Telegram-канале: иной возможности вступить в контакт с инициаторами закона Гудкова. по его словам, лишили.

"Я честно звал сенатора Клишаса на дебаты - он струсил и спрятался. <...> Конечно, с ними все понятно, как и с тем государством, которое они защищают. Это не государство, а олигархическая шайка, задача которой – удержать власть до смерти", - написал политик, попутно обвинив оппонентов в "юридической безграмотности".

Напомним, за «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» России и властным институциям в интернете граждане могут поплатиться на сумму от 30 до 100 тысяч рублей, повторное правонарушение может привести к штрафу от 100 до 200 тысяч рублей или административному аресту на 15 суток.