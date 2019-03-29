Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

16:24

Архангельские ЛГБТ-активисты намерены судиться с полицией

фото ЗакС политика Архангельские ЛГБТ-активисты намерены судиться с полицией

Представители архангельского ЛГБТ-движения "Ракурс" собираются оспорить неправомерные, с их точки зрения, действия полиции в юридическом порядке, о чем сообщили ЗАКС.Ру. Версия активистов такова: заподозрив, что они якобы пропагандируют гомосексуализм среди несовершеннолетних и тем самым нарушают КоАП, сотрудники МВД "ворвались" в арендованное ими здание, занялись проверкой документов, личных данных и изъяли печатную продукцию.

Отмечается, что в помещении не было обнаружено ни одного человека, не достигшего возраста 18 лет, и что полиция прибыла по некоему анонимному доносу.

По словам юриста, представляющего интересы "Ракурса", с этой организацией, существующей с 2007 года, подобное случилось впервые.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


19:09   Дед Иван   РУСЬ
Всю ЛГБТ пора давно на зону и в петушинный угол! Но, кто даст едро-электорат обижать! Они же во время выборов всей колонной радужной агитируют за ЕР и путина. Зато людей, против пенсионной грабиловки, против кризиса и безработицы, только,так избивают и разгоняют!

17:21    
Лучше подошло бы название "Задний ракурс"!

16:42    
Проверять и контролировать этих нетрадиционных больных надо постоянно, жёстче и придирчиво, чтоб сидели там, где им нравится и не высовывались.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

20:53 СМИ: США готовит новые санкции против РФ из-за отравления Скрипалей

20:18 Путин и Медведев подали декларации о доходах за 2018 год   4

19:53 КСП приостановила проверку трат бюджета на строительство "Газпром Арены"   1

19:32 Муниципал: Школы муниципальных депутатов: разведка и агитация во «ВКонтакте»

19:20 Медведев скучает по свободным прогулкам и все чаще слушает русский рок

18:52 В РПЦ назвали несерьезными заявления о закрытии темы передачи Исаакия   3

18:23 Суд освободил националиста Шульца от отбытия наказания

18:10 Депутаты не согласились с позицией Беглова по льготным дачам для тружеников тыла   1

18:01 Депутат Ленобласти Петров предложил ввести штрафы за использование феминитивов

17:50 ЗакСу вновь потребовались платки с Исаакиевским собором

17:30 Конкурсы на ремонт Синего моста и набережной канала Грибоедова не устроили УФАС

16:53 Медведев впервые высказался об аресте Абызова   2

16:24 Архангельские ЛГБТ-активисты намерены судиться с полицией   3

15:59 Матвиенко вручили орден Андрея Первозванного   5

15:34 Через суд Гудков добивается отмены закона о неуважении к власти   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.