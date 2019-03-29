Конкурсы на ремонт Синего моста и набережной канала Грибоедова не устроили УФАС После жалобы ЗАО "Пилон", претендовавшего на право провести капитальный ремонт набережной канала Грибоедова и Синего моста, который "глядит" на Мариинский дворец, петербургские антимонопольщики приостановили конкурсную процедуру. По мнению организации, техническое задание составлено ненадлежащим образом и противоречит правовым нормам, касающимся госзакупок, поскольку преисполнено требований, не предусмотренных соответствующему законодательству. Между тем, разыгрываемые контракты - весьма крупные: набережную в самом ее конце предлагается "подлатать" за 72 млн рублей, а Синий мост - за 501 млн. УФАС пошло навстречу "Пилону". Жалобу на ГБУ "Мостотрест", составившему техническую документацию, рассмотрят в открытом режиме 3 апреля. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен