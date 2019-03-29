Депутат Ленобласти Петров предложил ввести штрафы за использование феминитивов

Известный своими экстравагантными инициативами и публичными выступлениями депутат Законодательного собрания Владимир Петров нашел новый объект, который, по его мнению, требует правового урегулирования. На сей раз Петров не может примириться с распространившейся в последнее время практикой употребления в публичном поле феминитивов - лексем с "женскими" суффиксами и окончаниями. Свое недовольство он выразил в письме министру культуры Владимиру Мединскому.

"Женщины мира многие годы боролись не за то, чтобы коверкать родные языки сомнительными буквосочетаниями, а ради признания их деловых, творческих и профессиональных качеств, невзирая на половую принадлежность. Нельзя не отметить, что склонность к "феминизации" русского языка — искусственно раздуваемое явление в отечественной культуре", - заявил политик, чье письмо цитирует РИА "Новости".

По мнению Петрова, описываемое им явление есть не что иное, как "пропаганда безграмотности", грозящая искажением "русской идентичности". За употребление феминитивов он предложил ввести штрафы.

В последнее время депутат, приверженец монархических взглядов, приобрел известность как тот человек, кто предлагает заменить тело Ленина в мавзолее некоей копией. Кроме того, он выражал желание выкупить скандальный фильм "Праздник" о жизни элиты в блокадном Ленинграде.