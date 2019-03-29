Депутаты не согласились с позицией Беглова по льготным дачам для тружеников тыла

Несколько петербургских депутатов предложили предоставлять государственные дачи в аренду по льготной цене труженикам тыла и лицам, работавшим на объектах ПВО. Врио губернатора Александр Беглов, в свою очередь, считает, что на такое предложение «не может быть дано положительное заключение».

Соответствующий законопроект опубликован на сайте Законодательного собрания.

Документ подготовили члены фракции «Единая Росси» Игорь Высоцкий, Анастасия Мельникова, Дмитрий Тугов и Андрей Горшечников. Согласно пояснительной записке, парламентарии предложили включить тружеников тыла и работавших на объектах ПВО людей в список тех, кто может претендовать на аренду дач в летний период по льготным условиям.

Законопроект уже получил отрицательный отзыв врио губернатора Александра Беглова. В обращении к Высоцкому он заявил, что сейчас на льготную аренду могут претендовать около 175 тысяч человек. При этом, дач на всех не хватает, уточнил временный губернатор. Если же добавить ещё две категории людей в список, то число льготников вырастет до 200 тысяч человек – это «усилит социальное напряжение среди граждан льготных категорий», уверен Беглов. В завершении обращения врио губернатора сообщает депутатам, что «на проект закона не может быть дано положительное заключение».

Депутаты же настаивают, что расширить список категорий граждан, имеющих право на льготную аренду дач, все же стоит. «На сегодняшний день труженики тыла, "граждане, внесшие неоценимый вклад в общее дело Победы", являются, по сути, самой обделенной категорией ветеранов Великой Отечественной войны», - написали парламентарии в пояснительной записке.

Далее они также добавляют: «Несмотря на то, что на проект закона <…> дано отрицательное заключение временно исполняющего обязанности Губернатора Санкт-Петербурга А.Д.Беглова, считаем справедливым предоставить труженикам тыла равные права с другими 15 категориями льготников на использование в целях оздоровительного отдыха государственных дач, арендованных по льготным ценам, тем более, что тружеников тыла будет единицы».

В настоящий момент в законе о льготной аренде дачных участков прописаны 15 категорий граждан, которые могут на эту аренду рассчитывать. Дачи предоставляются из фонда города, а расположены они преимущественно между Солнечным и Зеленогорском. По закону, не более 50% этих участков сдается на лето в коммерческую аренду и не менее 50% - в льготную.

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