В РПЦ назвали несерьезными заявления о закрытии темы передачи Исаакия

Руководитель сектора коммуникаций петербургской епархии РПЦ Наталья Родоманова сочла подозрительной новость со ссылкой на анонимный источник об отказе властей от планов по передаче Исаакиевского собора в ведение церкви, передает РИА «Новости».

Родоманова заявила, что новости ссылкой на анонимные источники, близкие к кому-либо, выглядят «довольно подозрительно», и их нужно представить. По ее мнению, это напоминает «какую-то манипуляцию».

«На мой взгляд, эти заявления совершенно несерьезные», - сказала Родоманова.

Ранее источники сообщили, что власти «закрыли тему» передачи Исаакиевского собора РПЦ. Сообщалось, что все стороны «пришли к пониманию», что это не первостепенный вопрос, сыграло свою роль и недовольство петербуржцев.

Представитель Кремля Дмитрий Песков дал понять, что в администрации президента не знают о дальнейшей судьбе проблем, и это находится за пределами компетенции Кремля.