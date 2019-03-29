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Новости

18:52

В РПЦ назвали несерьезными заявления о закрытии темы передачи Исаакия

фото ЗакС политика В РПЦ назвали несерьезными заявления о закрытии темы передачи Исаакия

Руководитель сектора коммуникаций петербургской епархии РПЦ Наталья Родоманова сочла подозрительной новость со ссылкой на анонимный источник об отказе властей от планов по передаче Исаакиевского собора в ведение церкви, передает РИА «Новости».

Родоманова заявила, что новости ссылкой на анонимные источники, близкие к кому-либо, выглядят «довольно подозрительно», и их нужно представить. По ее мнению, это напоминает «какую-то манипуляцию».

«На мой взгляд, эти заявления совершенно несерьезные», - сказала Родоманова.

Ранее источники сообщили, что власти «закрыли тему» передачи Исаакиевского собора РПЦ. Сообщалось, что все стороны «пришли к пониманию», что это не первостепенный вопрос, сыграло свою роль и недовольство петербуржцев.

Представитель Кремля Дмитрий Песков дал понять, что в администрации президента не знают о дальнейшей судьбе проблем, и это находится за пределами компетенции Кремля.

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20:56    
Жил-был поп,
Толоконный лоб.
Пошел поп по базару
Посмотреть кой-какого товару.
...
А с третьего щелка
Вышибло ум у старика.
А Балда приговаривал с укоризной:
«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».

19:41    
Пора уже и РПЦ закрыть, вслед за вопросом.

19:17    
без голосов ПРАВОСЛАНЫХ ИСААКИЙЦЕВ Беглов проиграет выборы

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