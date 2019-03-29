Медведев скучает по свободным прогулкам и все чаще слушает русский рок

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время общения с россиянами во «ВКонтакте» признался, чем ему не хватает в публичной жизни возможности спокойно пройтись по улице, передает «Интерфакс».

По словам Медведева, ему не хватает «возможности спокойно пройтись по улице, на людей посмотреть, зайти куда-то в музей, в театр, кофе попить просто». «Это все равно связано с передвижением большого количества лиц. Это создает неудобство и мне, и зачастую людям, которые рядом находятся», – сказал Медведев, добавив, что может, через некоторое время «такая счастливая возможность появится».

Спросили Медведева и о его музыкальных предпочтениях. Он рассказал, что сейчас стал более «всеядным», а раньше в основном слушал рок и был диджеем. По словам премьера, на «репите» у него может быть «быть все, что угодно, начиная от Элвиса Пресли, Дина Мартина и даже Бетховена и Моцарта, заканчивая современными рок-коллективами и иногда даже современными электронными».

Стал Медведев слушать и больше русского рока, в том числе группы «Сплин», «Аквариум», «Би-2», «Чайф» и «Кино». Он признался, что рэп и хип-хоп практически не слушает. На концерты премьер ходит редко, за последний год был «считанное число раз». «Был, когда Deep Purple приезжал», – вспомнил Медведев.

Готовить Медведев теперь почти не любит, но «иногда бывает даже в жизни это». Может быть, раз в год, отметил премьер, добавив, что готовит шашлык и салат.

Неотъемлемая часть жизни Медведева – спорт, без физической нагрузки «просто невозможно выдержать». По его словам, он каждый день 50 раз отжимается на специальном тренажере.