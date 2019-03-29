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19:53

КСП приостановила проверку трат бюджета на строительство "Газпром Арены"

фото ЗакС политика КСП приостановила проверку трат бюджета на строительство "Газпром Арены"

Контрольно-счетная палата Петербурга приостановила проверку законности и эффективности расходования бюджетных средств при строительстве стадиона на Крестовском острове, пишет «Фонтанка.ру».

По данным издания, документ о приостановке проверки получили в комитете по строительству и Фонде капремонта. Глава КСП Вадим Лопатников пояснил, что инспекторы не получили из Смольного необходимые документы, поскольку по строительству стадиона идут судебные разбирательства.

По словам Лопатникова, инспекторам пока неясна окончательная сумма, потраченная на строительство стадиона. Он пояснил, что у КПС нет финальных документов от подрядчиков, понимания о конечной сумме судебных встречных разбирательств и материалов от контрагентов при проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Источник в Смольном заявил, что приостановка связана с политическими причинами. По словам собеседника издания, итоги проверки не будут озвучивать до выборов губернатора, «чтобы не создавать негативный фон».

Инспекторы КСП приступили к проверке в декабре 2018 года и собирались завершить ее 29 марта 2019 года. Стадион возводили в течение десяти лет, его стоимость выросла с 6 млрд рублей до более чем 40 млрд рублей.

К качеству стадиона было много претензий: после ввода в эксплуатацию там несколько раз ломалось выкатное поле, газон был с проплешинами, протекала крышу. В июле 2018 года бывший вице-губернатор Игорь Албин заявил, что на постройку стадиона из бюджета Петербурга было выделено более 100 млрд, еще 19 млрд добавили инвесторы. 

Уже возбуждено дело о мошенничестве при строительстве стадиона – в отношении бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна. Его обвинили в хищении более 50 млн рублей при исполнении госконтракта на поставку табло. Он полностью признал свою вину.



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20:51    
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