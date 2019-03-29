Путин и Медведев подали декларации о доходах за 2018 год

Президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, сотрудники администрации президента и члены правительства подали декларации о доходах за 2018 год, передают РИА «Новости» и ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрий Песков заявил, что все декларации администрации президента поданы и будут опубликованы в установленные законом сроки. В кабмине сообщили, что Медведев и члены правительства также подали необходимую информацию.

Согласно законодательству, госслужащие должны подать декларации о своих доходах и членов их семей до 1 апреля. Сведения публикуются после их проверки, примерно через две недели после истечения срока подачи деклараций.

В 2017 году, согласно декларации, Путин заработал более 18,7 млн рублей. Медведев – 8,565 млн рублей.