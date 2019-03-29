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Новости

20:18

Путин и Медведев подали декларации о доходах за 2018 год

фото ЗакС политика Путин и Медведев подали декларации о доходах за 2018 год

Президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, сотрудники администрации президента и члены правительства подали декларации о доходах за 2018 год, передают РИА «Новости» и ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрий Песков заявил, что все декларации администрации президента поданы и будут опубликованы в установленные законом сроки. В кабмине сообщили, что Медведев и члены правительства также подали необходимую информацию.

Согласно законодательству, госслужащие должны подать декларации о своих доходах и членов их семей до 1 апреля. Сведения публикуются после их проверки, примерно через две недели после истечения срока подачи деклараций.

В 2017 году, согласно декларации, Путин заработал более 18,7 млн рублей. Медведев – 8,565 млн рублей.

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21:54    
я заплакал - они такие бедные, надо бы сброситься в шапку по кругу... позор стране, в которой самый бедный в мире президент и премьер-министр!..

20:50    
Вот как надо жить и работать скромно!
И чтобы никаких виноградников в Тоскане, никаких поместий на Рублевке и в Плесе, никаких пакетов акций, яхт и виолончелей.
И как только вокруг таких скромняг вечно отирается на редкость подозрительное отребье?

20:47    
Владимир Путин и дмитрий медведев - "раньше я думала, что это муж и жена, а теперь знаю, что это четыре разных человека" :)

20:25    
Путин заработал за год 18 миллионов, Медведев 8 миллионов, а кривоногий бандитствующий [цензура]иган Кокорин более 250 миллионов...

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