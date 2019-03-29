СМИ: США готовит новые санкции против РФ из-за отравления Скрипалей

США подготовили новый пакет санкций в отношении России, связанный с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников, пакет санкций уже готов и ждет одобрения Белого дома. Когда именно будут введены ограничения, не сообщается.

Санкции, связанные с отравлением Скрипалей, США вводили в 2018 году. Тогда россиянам запретили брать кредиты на территории США, экспортировать оружие и техническую продукцию двойного назначения – газовые турбины, подводные аппараты и так далее. США прекратили любую помощь Росси, «кроме срочной гуманитарной, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов».

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены в Солбери в марте, они выжили. Эксперты пришли к выводу, что против них использовали нервнопаралитический газ «Новичок», изобретенный еще в СССР. Англия, США и ряд иных стран обвинили в покушении на Скрипалей Россию, последняя свою причастность отрицает.