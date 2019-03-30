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10:29

Саакашвили объяснил свое знаменитое жевание галстука

фото ЗакС политика Саакашвили объяснил свое знаменитое жевание галстука

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью изданию «Гордон» рассказал, что когда во время телефонного разговора он жевал галстук в 2008 году, он не знал, что его снимают камеры.

«Я же не знал, что я в прямом эфире. А когда человек остается наедине с собой, особенно в такой ситуации, как вы сказали, он может что угодно сделать», - сказал Саакашвили.

По его словам, привычка жевать галстуки у него появилась еще в юности, когда он был в лагере «Артек». Поэтому, пояснил Саакашвили, он их носит нечасто.

«Я на диете сейчас: хочу похудеть. Вы думаете, чего я такой худой стал? Потому что от галстуков отказался», - пошутил Саакашвили.

Кадры, на которых Саакашвили, будучи президентом Грузии, жует кончик галстука, показала в эфире телерадиокорпорация Би-би-си. В 2008 году разгорелся вооруженный конфликт между Грузией с одной стороны и Южной Осетией, Абхазией и Россией – с другой. В результате пятидневной войны Южная Осетия и Абхазия объявили о своей независимости, вскоре их признала Россия. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Россией и назвал Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями.

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