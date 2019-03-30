Умер бывший главный редактор "Коммерсантъ-Власть" Максим Ковальский

Бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский скончался вечером 29 марта, сообщает «Коммерсантъ».

Ковальский боролся с онкологическим заболеванием. Ему было 54 года.

Ковальский работал в «Коммерсанте» с 1990 года и был одним из создателей этого бренда. В 1999 году стал главным редактором журнала «Власть».

В 2011 году его уволил владелец издательского дома Алишер Усманов после публикации испорченного бюллетеня с оскорбительной надписью в адрес Владимира Путина. Коллектив ИД счел этот шаг акцией запугивания. В 2012 году Ковальский стал редактором проекта Openspace, а затем вернулся в «Коммерсантъ» на должность креативного директора.

Фото: Владимир Песня / РИА "Новости"